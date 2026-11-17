Un agente de la Guardia Civil de Segovia examina una de las furgonetas violentadas por los ladrones. - GUARDIA CIVIL SEGOVIA

SEGOVIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a dos personas e investiga a una tercera, miembros de un grupo criminal especializado, acusadas de seis delitos de robo con fuerza en el interior de furgonetas de trabajadores desplazados de la construcción cometidos en cinco ocasiones en las localidades segovianas de Palazuelos de Eresma y San Ildefonso, y en una en Becerreá (Lugo).

Las investigaciones, iniciadas en mayo tras los primeros robos registrados durante ese mes y junio, han evidenciado que los autores realizaban labores previas de vigilancia y selección de objetivos en hostales y establecimientos hoteleros donde se alojaban estos operarios y dejaban estacionados sus vehículos con el material almacenado.

Para evitar ser identificados, los sospechosos se desplazaban en horario nocturno en turismos inscritos a nombre de terceras personas, aseguraban la zona y forzaban las cerraduras o rompían las lunas de las furgonetas para apoderarse de maquinaria y herramientas de importante valor económico, lo que ha ocasionado perjuicios a los propietarios tanto por la sustracción como por los daños materiales.

Las pesquisas de los agentes han permitido identificar el vehículo empleado por el grupo itinerante y a los tres implicados, así como esclarecer el sexto robo en la provincia lucense gracias a la cooperación policial y determinar que el material sustraído era introducido en canales ilícitos de receptación y mercado negro que reportaban cuantiosos beneficios a la organización.

Tanto los dos detenidos como las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, a la que corresponde ahora determinar la responsabilidad penal de los implicados.