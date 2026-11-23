Dos detenidos en Las Merindades (Burgos) tras ser sorprendidos cuando sustraían placas solares y tubos de cobre. - GUARDIA CIVIL DE BURGOS

BURGOS 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en una localidad de la comarca burgalesa de Las Merindades a dos varones de 24 y 27 años como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas, tras ser sorprendidos en plena madrugada cuando sustraían placas solares y tubos de cobre de una propiedad privada, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

En el marco de la operación 'Destello', los agentes han intervenido numerosa herramienta manual y otros enseres cuya titularidad no han podido acreditar los sospechosos, además de haber recuperado un total de 19 paneles solares y 35 tubos de cobre en el interior del vehículo en el que circulaban.

La actuación se ha producido después de que la Comandancia de Burgos intensificara su presencia y las labores preventivas y de investigación en la zona, donde los puestos se encontraban prevenidos ante la comisión de varios robos y hurtos nocturnos de material agrícola.

Durante el dispositivo, los efectivos observaron una furgoneta ajena al municipio cuyas características coincidían con las de otro vehículo implicado en delitos contra el patrimonio, estacionada frente a una finca de la que salieron dos individuos cargando una placa solar de grandes dimensiones que introdujeron en el automóvil.

Al advertir la presencia policial, los implicados huyeron a gran velocidad, aunque una segunda patrulla que se encontraba próxima consiguió interceptarlos, tras lo cual los detenidos y las diligencias instruidas pasaron a disposición de los Juzgados de Villarcayo (Burgos), que han decretado su puesta en libertad.