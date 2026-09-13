Dos detenidos por robar 100 kilos de cobre e intentar huir de la Guardia Civil en Astorga (León)

Cobre y otros materiales que llevaban los detenido en Astorga (León). - GUARDIA CIVIL

LEÓN, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de León ha detenido al conductor y al ocupante de una furgoneta como presuntos autores de un delito de robo de cableado de cobre por sustraer 100 kilogramos y evadirse de la presencia de los agentes en la localidad de Astorga (León).

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de septiembre, sobre las 07.15 horas, cuando agentes del Destacamento de Tráfico de Astorga, durante las labores de vigilancia y control de las vías de comunicación, detectaron una furgoneta que circulaba por la A-6 sin tener la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor.

Los agentes hicieron uso reiterado de las señales luminosas y acústicas del vehículo oficial para indicar a la furgoneta que detuviera la marcha, según ha informado la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press.

Ante las señales de los agentes, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones e inició una serie de maniobras evasivas a gran velocidad para eludir la acción policial, una conducción que puso en riesgo a los demás usuarios de la vía.

Finalmente, los agentes lograron interceptar la furgoneta a la altura del kilómetro 0,500 de la carretera LE-125, donde procedieron a identificar a sus dos ocupantes.

Durante la inspección del vehículo, los agentes localizaron el material supuestamente ilícito en la parte trasera del vehículo, así como combustibles susceptibles de ser empleados para la quema del cobre.

Sobre la procedencia del material, los ocupantes no pudieron acreditar su origen, por lo que tanto ellos como el vehículo fueron trasladados al Puesto Principal de la Guardia Civil de La Bañeza, donde se hicieron cargo de las actuaciones correspondientes.

El conductor y el ocupante fueron detenidos y puestos a disposición judicial, donde se instruyeron las diligencias oportunas para el esclarecimiento de la procedencia del material intervenido y de las circunstancias de los hechos.

Asimismo, los agentes formularon diversas denuncias por infracciones al Reglamento General de Circulación y al Reglamento General de Vehículos y Conductores, entre ellas por conducción temeraria y por circular con el vehículo sin haber superado la inspección técnica obligatoria.

ACTUACIÓN PAVICOM

La actuación se encuentra enmarcada en las labores de vigilancia desarrolladas por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y en el Plan de Actuaciones de Vigilancia de las Vías de Comunicación (PAVICOM).

Este plan establece un dispositivo de vigilancia complementario y coordinado entre las Unidades Territoriales de Seguridad Ciudadana y las unidades de la Agrupación de Tráfico, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y la seguridad vial, así como prevenir y perseguir posibles actividades delictivas y garantizar el adecuado control del tráfico en las vías de comunicación responsabilidad de la Guardia Civil.

La Guardia Civil recuerda la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir y esclarecer hechos delictivos y pone a disposición de los ciudadanos el teléfono 062, operativo las 24 horas.

Asimismo, recuerda la utilidad de la aplicación móvil 'Alertcops', un servicio gratuito que permite comunicarse de forma rápida y precisa con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para alertar sobre situaciones delictivas de las que se sea víctima o testigo.