Dos detenidos tras ser sorprendidos cuando forzaban el cajetín de una gasolinera en Valladolid - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones como presuntos autores de un delito de robo con fuerza tras ser sorprendidos en la madrugada del domingo mientras forzaban el cajetín del dinero de una estación de servicio de Valladolid.

La intervención se inició tras recibir un aviso por parte de un ciudadano que observó a dos individuos que intentaban forzar los cajetines de la gasolinera con una palanca tipo uña. A la llegada de los efectivos policiales, ambos sospechosos se manipulaban el cajetín y emprendieron la huida, lo que dio inicio a un seguimiento que permitió la interceptación de uno de ellos y la localización del segundo oculto detrás del lavadero.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención de ambos varones y recuperaron la herramienta empleada en el intento de robo.

Tras su traslado a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias, los arrestados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.

Respecto a los antecedentes, a uno de los detenidos se le atribuye la participación en siete robos con fuerza perpetrados entre el 18 y el 23 de julio en cajetines de aspiradores de distintas gasolineras de Valladolid, además de un robo previo en un establecimiento mediante el apalancamiento del candado de acceso. Posteriormente, volvió a ser arrestado por otros ocho ilícitos cometidos entre el 22 y el 29 de julio bajo el mismo modus operandi. Por su parte, el segundo implicado suma 22 antecedentes policiales.