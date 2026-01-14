Dos detenidos por tráfico de drogas en Toral de los Vados (León) y desarticulado un punto de venta

Efectos decomisados por la Guardia Civil en la vivienda de Toral de los Vados (León) que se utilizaba presuntamente como punto de venta de estupefacientes. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investigado a otra más como presuntas autoras de un delito contra la salud pública en su variedad de menudeo por hachís en Toral de los Vados (León), además de desarticular un punto de venta y decomisar cerca de 88 gramos de hachís, 27 gramos de marihuana, 5 gramos de cocaína y una dosis de MDMA.

En el transcurso de la investigación iniciada a mediados de julio de 2025 y los operativos policiales realizados se constató que estas personas operaban desde su vivienda de la localidad de Toral de los Vados, por lo que ésta constituía un punto de venta de sustancias estupefacientes, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Finalizadas las gestiones practicadas, y una vez solicitada la correspondiente autorización judicial, el pasado lunes día 12 de enero se procedió a la entrada y registro del domicilio, donde se localizaron cerca de 88 gramos de hachís, 27 gramos de marihuana, 5 gramos de cocaína y una dosis de MDMA, además de diversos útiles para la venta y distribución de estas sustancias, 200 euros en billetes de diverso valor, armas tipo navajas automáticas, teléfonos móviles, un pc y todo el material necesario para una "plantación indoor" de marihuana, reforzando todo ello la hipótesis policial de tráfico de drogas.

En el operativo participaron efectivos de la Compañía de Ponferrada, la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) y el servicio Cinológico de la Comandancia de León.

Las diligencias instruidas por el puesto de Toral de los Vados, junto con las personas involucradas y efectos decomisados, han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción, Plaza 2, de Ponferrada (León).

Esta actuación está incluida en el 'Plan de respuesta policial a la venta de drogas en zonas de ocio' impulsado por la Comandancia de León.