Entra por el tejado a robar en una vivienda de Torrecilla (Valladolid), le detienen y le imputan otro robo

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

VALLADOLID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a una persona como presunta autora de un delito de robo con fuerza cometido en una segunda vivienda de la localidad de Torrecilla de la Orden (Valladolid) y, tras realizar las investigaciones, le imputan un segundo en la misma localidadl

La actuación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de que un autor o varios desconocidos, había accedido a la vivienda a través del tejado, donde realizaron un butrón para introducirse en el interior. Una vez dentro, sustrajeron diversos enseres y gasoil almacenado en un depósito, abandonando el lugar sin ser detectados.

Tras diversas gestiones, análisis de indicios y labores de investigación, la Guardia Civil logró identificar y detener al presunto autor de los hechos. La "minuciosidad" del trabajo policial permitió además vincular a esta persona con otro robo cometido en la misma localidad en el año 2024, que hasta ahora permanecía sin esclarecer, detalla el Instituto Armado a través de un comunicado.

En relación con este segundo hecho, ocurrido el 31 de mayo de 2024, el propietario de otra vivienda denunció que autores desconocidos habían accedido al interior del domicilio a través de una estrecha ventana de la planta baja, similar a las utilizadas en garajes. Una vez dentro, los responsables sustrajeron 25.000 euros en efectivo, un iPad y diversos efectos personales.

La investigación continúa abierta para determinar si el detenido pudiera estar implicado en otros hechos similares ocurridos en la zona.