La Guardia Civil desmantela un punto de venta de droga en Soria en una operación que deja seis detenidos

La Guardia Civil desmantela en Soria un punto de venta de droga en una operación con seis detenidos y una amplia variedad de sustancias estupefacientes intervenidas - GUARDIA CIVIL

SORIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desmantelado en Soria un punto de venta y distribución de sustancias estupefacientes que, según la investigación, comercializaba una amplia variedad de drogas, en una operación que se ha saldado con seis personas detenidas por su presunta participación en delitos contra la salud pública, según ha informado el Instituto Armado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La investigación se inició el pasado mes de agosto a raíz de una actuación de efectivos de Seguridad Ciudadana del Puesto de la Guardia Civil de Soria durante un dispositivo de verificación de personas y vehículos en la carretera N-122.

Los agentes identificaron a los ocupantes de un turismo y localizaron sustancias estupefacientes, por lo que formularon la correspondiente denuncia administrativa.

A partir de esta intervención, los agentes obtuvieron indicios sobre la posible existencia de un punto de venta de droga en Soria y trasladaron las actuaciones a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia, que inició una investigación para determinar el alcance de la actividad y las personas presuntamente implicadas.

Las pesquisas permitieron confirmar la existencia del punto de venta e identificar a varias personas relacionadas con la distribución de diferentes sustancias.

Bajo coordinación y dirección judicial, la Guardia Civil practicó en la mañana del 17 de septiembre cuatro registros en Soria, concretamente en dos domicilios, un local y una cochera.

En ellos se intervinieron aproximadamente 1,7 kilogramos de hachís, más de medio kilogramo de marihuana, 15 gramos de metanfetamina y 0,5 gramos de TUSI, además de 1.850 euros en efectivo, cuatro balanzas de precisión y una envasadora al vacío.

También fueron intervenidos tres vehículos que, según la investigación, habrían sido utilizados para desarrollar la actividad investigada.

La operación ha culminado con la detención de seis personas por su presunta participación en los hechos investigados, relacionados con la distribución y venta de sustancias estupefacientes.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Soria instruye las correspondientes diligencias, de las que conoce la Sección Civil y de Instrucción, Plaza 1, del Tribunal de Instancia de Soria.