La Guardia Civil de Valladolid detiene al destinatario de un paquete con marihuana medio año después

Marihuana que los agentes hallaron en el envío postal. - GUARDIA CIVIL VALLADOLID

VALLADOLID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la 'Operación Carleri', ha detenido a un varón, vecino de Leganés (Madrid), como presunto autor un delito de tráfico de drogas, tras una investigación iniciada en diciembre de 2025 cuando se interceptó un envío postal que contenía marihuana, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Fue el día 9 de diciembre de 2025 cuando los equipos de Inspección de Correos detectaron un paquete que podría contener droga. Tras comunicarlo a la Guardia Civil de Valladolid, se activaron los protocolos establecidos y el envío fue puesto a disposición del Instituto Armado.

Una vez autorizada por la autoridad judicial competente la apertura del paquete, la Guardia Civil inició la 'Operación Carleri', consistente en la realización de diversas gestiones de investigación, análisis documental y toma de manifestaciones a testigos.

Estas actuaciones permitieron identificar al presunto autor, un varón residente en Leganés (Madrid). Concluida la fase de investigación, los agentes procedieron a la explotación de la operación y lograron la localización y detención del sospechoso la pasada semana como supuesto responsable de los hechos investigados.

La colaboración ciudadana ha sido un elemento clave para el éxito de esta operación al aportar información relevante que ha permitido avanzar en el esclarecimiento de los hechos.