Ingresa en prisión el líder de la 'banda del Kay' tras su detención en Gipuzkoa tras robar en Briviesca (Burgos)

Ingresa en prisión el líder de la 'banda del Kay' - GUARDIA CIVIL

BURGOS, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Orio (Gipuzkoa) a un varón de 32 años, considerado el líder de la conocida banda del 'Kay', como presunto responsable de una serie de robos de material de obra y jardinería en una empresa del polígono de La Vega, en Briviesca (Burgos).

El arrestado, sobre quien pesaban múltiples requisitorias judiciales de búsqueda, detención e ingreso en prisión, se encontraba huido de la justicia desde el año 2024. Así, la detención se ha producido a primera hora de la mañana de ayer tras un amplio dispositivo policial coordinado en el que han participado unidades especializadas del Cuerpo, debido a la elevada peligrosidad del implicado.

El sujeto ha sido interceptado en las inmediaciones de su residencia habitual tras un breve intento de huida y, tras su puesta a disposición judicial, se ha decretado su ingreso en prisión.

Esta intervención supone la culminación de la operación 'Brivega' que ha desarrollado la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Burgos. Las pesquisas han permitido situar al ahora detenido como el cabecilla de una organización que adoptaba numerosas medidas de seguridad para evitar ser detectada.

Con este arresto, el implicado se une a las otras cuatro personas que ya habían sido puestas a disposición judicial poco después de cometerse el último robo. Aquellos cuatro sujetos fueron localizados en diferentes puntos de la provincia de Bizkaia como presuntos autores de delitos de robo con fuerza y receptación del material sustraído.

En el operativo de este jueves han colaborado efectivos de la UOPJ y la USECIC de la Comandancia de Guipúzcoa, junto con el Grupo de Acción Rápida (GAR). Las diligencias de la investigación continúan abiertas, por lo que la Guardia Civil no ha descartado que se produzcan nuevas detenciones en las próximas fechas.