Ingresa en prisión un varón por varios incendios forestales en Ponferrada (León)

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Ponferrada (León) han llevado a cabo una operación que ha culminado con la detención y decreto de prisión para el presunto autor de varios incendios forestales. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

Se encontraba oculto en una caseta con cuatro mecheros cuando fue detenido

PONFERRADA (LEÓN), 29 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Ponferrada (León) imputan al menos tres incendios forestales a un varón detenido por la Policía Municipal que se encontraba oculto en una caseta tras cometer los hechos y hacia el que se ha decretado el ingreso en prisión.

En la madrugada de ayer se produjeron varios incendios concatenados en varios puntos del municipio con el resultado de tres zonas de pasto calcinadas. De inmediato se movilizaron medios de extinción y dotaciones policiales con el objetivo de sofocar los fuegos, localizar al presunto autor y proceder a su detención.

Desde los primeros momentos, la proximidad y la práctica simultaneidad de los distintos focos hicieron sospechar a los investigadores de un origen intencionado de los sucesos, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Varios testigos manifestaron haber visto en las inmediaciones a un varón, del que facilitaron una descripción física y de la vestimenta que portaba.

Una vez controlados los focos en apoyo a los bomberos de la localidad, los agentes policiales se dirigieron al domicilio de un individuo conocido por antecedentes relacionados con conductas pirómanas y por hechos de características similares, cuyas características coincidían con las aportadas por los testigos.

Además, la cronología de los incendios y la ubicación de los tres focos seguían un recorrido que coincidía, de mayor a menor distancia, con el domicilio del sospechoso.

Finalmente, el individuo fue localizado y detenido por agentes de la Policía Municipal cuando se encontraba oculto en una caseta con cuatro mecheros, según las mismas fuentes.

Tras la correspondiente investigación, la Policía Nacional elaboró el atestado con los indicios y pruebas obtenidos. Ante la gravedad de los hechos y el elevado riesgo de reincidencia apreciado por los investigadores, el detenido fue puesto a disposición judicial y el Juzgado competente decretó su ingreso en prisión.