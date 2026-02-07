Investigada por contratar dos líneas telefónicas y varios servicios con el DNI de otra persona en Valladolid - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la investigación de una mujer como presunta autora de un delito de Usurpación de Estado Civil tras haber utilizado de manera fraudulenta el Documento Nacional de Identidad (DNI) de otra persona para contratar dos líneas de teléfono móvil, un router y varios servicios adicionales.

La Guardia Civil inició la investigación a raíz de una denuncia presentada por la víctima, quien manifestó que alguien había dado de alta una línea telefónica sin su consentimiento.

Tras las primeras gestiones, los agentes comprobaron que dicha línea estaba asociada a un domicilio de la localidad de Peñafiel, ha detallado el Instituto Armado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Con esta información, se abrió una línea de investigación para esclarecer los hechos y las gestiones posteriores permitieron determinar que la presunta autora había llegado a contratar dos líneas de teléfono móvil, un router y varios servicios adicionales, todo ello utilizando los datos personales del denunciante.

Finalmente, los agentes lograron identificar a la responsable, que habría empleado el DNI de la víctima sin autorización para formalizar las contrataciones, por lo que se procedió a su investigación como presunta autora de un delito de Usurpación de Estado Civil.