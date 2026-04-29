Juicio este jueves contra dos mujeres, una de las cuales portaba casi 100 gramos de 'coca' en un calcetín

VALLADOLID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Valladolid juzgará este jueves a dos mujeres por un delito de tráfico de drogas, con motivo de su detención en enero de 2024 cuando una de ellas fue detenida con casi 100 gramos de cocaína oculta dentro de un calcetín, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Los hechos se remontan al 26 de enero de 2024, cuando agentes de la Policía Nacional procedieron a la identificación de las acusadas, Amelia T.M. y María A.A.P, en la confluencia de la Avenida de Segovia con la calle Ebro, en Valladolid, tras observar que ambas mantenían una conducta "nerviosa y huidiza" al percatarse de la presencia de un vehículo policial, lo que levantó sus sospechas.

Durante el cacheo posterior, los agentes intervinieron a Amelia 91 gramos de cocaína de gran pureza, con un valor de 5.280 euros, que ocultaba dentro de un calcetín en el bolsillo derecho de su abrigo. Ante la pregunta de qué es eso, tanto Amelia como la otra acusada, siempre según el fiscal del caso, respondieron al agente: "¡Ya sabes lo que es, cocaína!", algo que luego confirmaría el análisis de Farmacia.

Además, los agentes comprobaron que Amelia portaba en su bolso 105 euros y que su acompañante, María, defendida por el letrado Fernando Capellán, del despacho Tresierra y Asociados, llevaba en el suyo 130 euros, cantidades que la Fiscalía ha atribuido a ingresos procedentes de ventas de droga previas a la intervención policial.

Ante estos hechos, la acusación pública solicita para la primera de las encausadas una pena de tres años de prisión y una multa de 10.000 euros, al concurrir en su caso una circunstancia atenuante simple por consumo de sustancias estupefacientes, ya que se considera probado que, al menos parcialmente, parte de lo obtenido por venta de la droga lo destinaba a sufragar su propio consumo, lo que afectaba a sus facultades volitivas respecto a la comisión de los hechos relatados, mientras que para María pide la imposición de cuatro años de prisión e idéntica multa.