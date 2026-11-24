Vehículos de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha decretado la puesta en libertad de un hombre que fue detenido la madrugada del lunes por la Policía Nacional en Valladolid como presunto autor de un delito contra la salud pública tras ser interceptado con 42 gramos de hachís, casi cinco de 'speed' y una navaja de mariposa.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press, los hechos ocurrieron cuando una patrulla uniformada que realizaba labores preventivas de seguridad ciudadana observó en la confluencia de la avenida Valle Esgueva con el paseo del Cauce a un individuo que aceleró el paso y cambió de dirección al percatarse de la presencia policial.

Ante su actitud esquiva, los agentes procedieron a identificarlo y, dado que mostraba evidentes signos de nerviosismo, efectuaron un registro de seguridad de sus pertenencias una vez comprobada su filiación.

El varón portaba dos riñoneras cruzadas en una de las cuales los policías hallaron dos trozos de una sustancia marrón, un bote con dos envoltorios de plástico y 392 euros en distintos tipos de billetes y monedas, mientras que en la segunda encontraron una navaja de mariposa con una hoja de diez centímetros de largo.

Dada la cantidad de sustancias estupefacientes que llevaba, los agentes detuvieron al hombre y lo trasladaron a dependencias policiales, donde las pruebas confirmaron que se trataba de 42,056 gramos de hachís y 4,889 gramos de 'speed', cuya valoración en el mercado ilícito habría alcanzado los 566,79 euros según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes para el segundo semestre de 2026.

Tras su paso por dependencias policiales, el detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su puesta en libertad.