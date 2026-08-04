En libertad tras ser sorprendido con cocaína, hachís y trankimazin por valor de 1.400 euros en Valladolid

Dinero y sustancias intervenidas al detenido en Valladolid tras ser sorprendido con cocaína, hachís y trankimazin. - POLICÍA NACIONAL DE VALLADOLID

VALLADOLID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid, y posteriormente puesto en libertad, a un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública tras sorprenderle con cocaína, hachís y pastillas de trankimazin por valor de más de 1.400 euros.

La detención se produjo pasadas las 22.15 horas del lunes 3 de agosto, cuando agentes que prestaban servicio de uniforme y en vehículo con distintivos policiales, realizaban labores de prevención de la delincuencia y observaron un camión estacionado en cuyo interior se encontraban cuatro individuos que mostraban una actitud sospechosa ante la presencia policial.

Cuando los agentes se aproximaron para identificar a los ocupantes, dos de ellos abandonaron repentinamente la cabina y emprendieron la huida a la carrera, hasta que fueron interceptados a los pocos metros, mientras los otros dos individuos intervenidos en el interior del vehículo.

Durante la intervención, los agentes detectaron un fuerte olor a hachís procedente de la cabina, motivo por el cual se procedió al cacheo y registro de los cuatro individuos, así como a una inspección ocular del camión.

En el interior del vehículo, tras el asiento del conductor, se localizaron un recipiente de plástico con cocaína, con un peso de 1,362 gramos; un recipiente con 37 pastillas de Trankimazin de 2 mg; una bolsa de plástico con hachís, con un peso de 100,378 gramos, y 320 euros distribuidos en 32 billetes de diez euros, mientras en la guantera del vehículo se halló también un envoltorio de plástico transparente con tres gramos de cocaína.

El valor total, en el mercado ilícito, de las sustancias intervenidas asciende a 1.462,11 euros, según ha apuntado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

El conductor del camión manifestó que todo lo intervenido era de su propiedad y que estaba destinado a su consumo particular, si bin la cantidad de sustancias, su diversidad y la disposición del dinero en montones y exclusivamente en billetes de diez euros, constituyen indicios racionales de su posible destino al tráfico de drogas.

Por tales hechos, el conductor fue detenido y trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias oportunas. Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.