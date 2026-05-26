Localizado en buen estado un joven desaparecido en la sierra de Prádena (Segovia)

Dispositivo de búsqueda de un joven en Prádena (Segovia). - GUARDIA CIVIL

SEGOVIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado en buen estado a un joven desaparecido en la tarde de este lunes en la sierra de Prádena (Segovia), localidad hacia la que se dirigía tras partir a pie desde Robregordo (Madrid).

El aviso se produjo a las 00.15 horas de este martes, cuando el Centro Coordinador de Emergencias comunicó que una persona alertaba de la desaparición de un amigo suyo, quien había iniciado el trayecto a pie desde Robregordo hacia Prádena.

El desaparecido no conocía la zona y se había quedado sin batería en el teléfono móvil, siendo la última posición conocida un punto intermedio entre ambas localidades, han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

Así, la Guardia Civil dirigió y coordinó un amplio dispositivo de búsqueda que se prolongó durante toda la noche en el que participaron unas 50 personas y que ha dado sus frutos a las 9.15 horas de este 26 de mayo, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana localizó en buen estado al joven en una parada de autobús del término municipal de Prádena.

En el operativo participaron activamente unidades de Seguridad Ciudadana de las provincias de Segovia y Madrid, patrullas del Seprona, los Equipos de Rescate en Montaña de Riaza (Segovia) y Navacerrada (Madrid), así como el helicóptero de la Guardia Civil con base en Madrid.

Durante la madrugada, el Servicio de Rescate en Montaña de Navacerrada recorrió la zona de la última posición conocida con linternas y megafonía, sin lograr la localización inicial del joven.

Paralelamente, se preparó la intervención del helicóptero para continuar la búsqueda desde el aire a primera hora de la mañana, aunque finalmente no fue necesaria.

La Guardia Civil ha agradecido la colaboración de todos los efectivos participantes y destaca la rápida coordinación entre unidades, que ha permitido la feliz resolución de este incidente.