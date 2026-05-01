Miles de personas salen a la calle en ciudades de CyL y advierten de "retroceso de derechos" con PP y Vox

Cabecera de la manifestación sindical este 1 de mayo en el centro de la ciudad de Segovia. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Varios miles de personas se han manifestado este viernes, 1 de mayo, en 14 ciudades de Castilla y León en una jornada mayoritariamente soleada y con temperaturas agradables, con la nota en común de la advertencia por los "retrocesos" que pueden darse por los pactos de PP y Vox.

En Valladolid, cerca de 3.000 personas --2.100 en la manifestación convocada por UGT y CCOO y 700 en la de CGT, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno--, se han manifestado por las calles del centro de la ciudad este viernes 1 de mayo.

En la convocatoria de los sindicatos mayoritarios, bajo el lema principal de "Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia", los representantes sindicales han coincidido en la advertencia por los "retrocesos" que pueden darse por los pactos de PP y Vox y en la reivindicación del desbloqueo de la negociación de diversos convenios colectivos.

Inmediatamente antes del comienzo de la manifestación en la plaza de Colón, han comparecido ante los medios los secretarios generales de UGT y CCOO, Óscar Lobo y Ana Fernández de los Muros, respectivamente, así como la ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo, y el secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, para referirse tanto a cuestiones de Castilla y León como globales.

En la capital vallisoletana también se ha celebrado otra manifestación, convocada por CGT en la que unas 700 personas han recorrido el trayecto entre las plazas de la Libertad y de la Solidaridad.

En Burgos, un millar de personas ha participado en las diferentes concentraciones y manifestaciones que se han realizado en la provincia, de las cuales 800 han estado en la convocatoria principal, un centenar en otra convocatoria de CGT y otros 150 en la Performance que ha realizado en el Espolón la organización Promoción Solidaria.

Los sindicatos UGT y CCOO en Burgos han centrado sus reivindicaciones en tres grandes ejes: mejora de los salarios, acceso a la vivienda y defensa de la democracia. Han denunciado que, aunque la economía muestra buenos datos, muchos trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y tienen dificultades para llegar a fin de mes, por lo que exigen subidas salariales, reducción de la jornada laboral y medidas contra la precariedad. También señalan la crisis de la vivienda como un problema central, reclamando políticas que garanticen alquileres asequibles y frenen la especulación.

En la capital leonesa, la celebración ha congregado desde las 12.00 horas a más de un millar de personas y ha contado con la participación de los secretarios provinciales de UGT y CCOO, Enrique Reguero y Elena Blasco respectivamente, así como del alcalde de León, José Antonio Diez; el secretario general del PSOE en la provincia, Javier Alfonso Cendón y la secretaria general de UPL, Alicia Gallego.

Todos ellos han coincidido en la necesidad de reclamar los derechos de los trabajadores ante el "rearme" de la extrema derecha tanto en los ámbitos europeo y nacional como en el contexto autonómico. Al respecto, han advertido de que, en este escenario, los derechos y libertades "corren riesgo" y han asegurado que estarán "vigilantes" para defender a los derechos de los trabajadores ante un posible pacto entre el PP y Vox en Castilla y León.

Unos 1.300 palentinos --según los datos de la Policía Nacional-- han salido a la calle para conmemorar el 1 de Mayo, convocados conjuntamente por CCOO y UGT. Bajo el lema, 'Derechos, no trincheras: salarios, vivienda y democracia', la manifestación ha salido del parque del Salón para concluir en la Plaza Mayor donde ambos sindicatos han leído un manifiesto. En sus textos, han reclamado salarios dignos, la preservaciòn de los derechos laborales y el acceso a la vivienda.

Ambas formaciones han coincidido en la defensa de lo público, en el apoyo a los inmigrantes y los colectivos más vulnerables y han pedido medidas para frenar la despoblación del medio rural. También han alertado sobre el auge de los partidos de extrema derecha y han lanzado un alegato contra las guerras y el racismo.

En Salamanca, CCOO y UGT han encabezado la manifestación del Primero de Mayo que este año ha partido de la Gran Vía bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia'. Antes de partir, los secretarios provinciales de ambos sindicatos han hecho un llamamiento al denunciar que la subida salarial en la provincia se sitúa por debajo de la media nacional y han reclamado medidas para mejorar la situación laboral.

En Segovia, UGT y CCOO han congregado a unas 300 personas. El secretario provincial de UGT, Santiago Martínez, y la secretaria provincial de CCOO, Tamara Martín, han reclamado mejoras salariales, reducción de jornada y acceso a una vivienda digna, señalando que la mayoría del salario segoviano se destina al alquiler o la compra de vivienda.

La manifestación ha partido de la sede de ambos sindicatos, en la Avenida del Acueducto, para subir por la Calle Real, hasta la plaza Mayor, donde se ha leído el manifiesto sindical reivindicativo de la jornada.

Cientos de personas han participado este viernes en la manifestación convocada en Soria por los dos sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, que ha partido de la Plaza Mayor y ha concluido en la plaza de las Concepciones, junto a las sedes de dichos sindicatos.

Representantes de ambas organizaciones han abierto la marcha, encabezada por una gran pancarta: "Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia".

Como es habitual desde hace unos años, la CGT ha organizado un acto diferente, en la plaza de las Mujeres, justo al lado del recorrido de la manifestación principal. Allí han colocado un puesto y han organizado un concierto desde las 12.00, una hora antes del inicio del otro encuentro.

Más de 500 personas han marchado este 1 de Mayo por las calles de Zamora para reclamar a la patronal mejoras salariales y para reivindicar ante los poderes públicos más vivienda y más asequible, así como unos servicios públicos blindados. Lo han hecho en un ambiente marcado por las negociaciones para formar Gobierno en Castilla y León y con la posibilidad de que el Diálogo Social vuelva a salir malparado de ellas, "como sucedió en 2023", aseguran los representantes sindicales en la provincia.

Tanto Juan Escudero (de UGT) como Jesús Carretero (de Comisiones Obreras) han asegurado que "Zamora no puede seguir a la cola salarial, deben darse facilidades para la vivienda y los servicios públicos deben estar blindados para los trabajadores".