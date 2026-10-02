PACMA convertirá Medinaceli (Soria) en el "nuevo Tordesillas" para erradicar también el Toro Jubilo

SORIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista PACMA ha convocado una concentración contra el festejo del Toro Jubilo para el próximo sábado 14 de noviembre, a las 18.00 horas, en la plaza del Ayuntamiento de Medinaceli (Soria). La movilización contará con la presencia de su presidente, Javier Luna, y tiene como finalidad reforzar la presión social para lograr el fin de este espectáculo taurino, que constituye el último de su modalidad en Castilla y León.

La formación política ha anunciado que convertirá a Medinaceli "en el nuevo Tordesillas" mediante una campaña de movilización continua y de denuncia a través de medios de comunicación y agencias internacionales. La estrategia busca situar el sufrimiento del animal en el centro del foco informativo, emulando la línea de actuación desarrollada en su día contra el Torneo del Toro de la Vega, actualmente en fase de desaparición.

La oposición del partido al Toro Júbilo se remonta al menos al año 2010, fecha en la que presentó 18.000 firmas ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria y difundió imágenes para denunciar el maltrato animal. En 2014 respaldó sus demandas con un informe veterinario sobre los daños físicos y psicológicos derivados del festejo y, en noviembre de 2023, emprendió acciones legales mediante un recurso contencioso-administrativo que derivó en resoluciones judiciales posteriores.

Durante el año 2025, la organización, a través de un comunicado recogido por Europa Press, recuerda que volvió a movilizarse y recurrió tanto la autorización autonómica como el acuerdo municipal de celebración, además de personarse como parte interesada en el expediente para la declaración de la fiesta como Bien de Interés Cultural (BIC). Posteriormente, en 2026, la entidad ha presentado alegaciones contra dicha protección, ha formalizado una demanda contencioso-administrativa y ha recurrido el reconocimiento del festejo como BIC.

Con la convocatoria fijada para el 14 de noviembre, PACMA ha pretendido intensificar la vía judicial y social, al tiempo que ha reclamado al Ayuntamiento de Medinaceli y a la Junta de Castilla y León que dejen de sostener el espectáculo. Asimismo, la organización ha llamado a los medios de comunicación a cubrir el acto en la localidad soriana para dar visibilidad a su reclamación de abolición definitiva del festejo