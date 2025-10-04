A prisión el autor de doce robos en viviendas de Borrenes y Santalla del Bierzo (León)

Un agente de la Guardia Civil en la localidad de Borrenes. - GUARDIA CIVIL

LEÓN, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada (León) ha decretado el ingreso en prisión de un individuo detenido como presunto autor de múltiples robos cometidos en viviendas de Borrenes y Santalla del Bierzo, este último perteneciente al término municipal de Priaranza del Bierzo.

La Guardia Civil ha detenido a este varón en el marco de la operación 'Cuco Lindero', que se inició tras comprobarse que desde finales de 2024 a septiembre de 2025 se habían producido doce robos con fuerza en viviendas unifamiliares, principalmente en las mencionadas localidades, lo que generó una gran alarma social entre los vecinos.

Según ha explicado la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press, el ahora detenido aprovechaba su conocimiento de la zona y de las rutinas de los residentes para acceder a los domicilios en ausencia de sus moradores.

Para ello, vigilaba los accesos a las localidades desde un punto estratégico, especialmente los días de mercadillo en Ponferrada, momento en el que cometía los robos tras forzar puertas o ventanas para, una vez en el interior, sustraer dinero, joyas y herramientas de valor.

Las investigaciones, llevadas a cabo desde junio de 2025 por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ponferrada, culminaron con la detención del presunto autor, en cuyo poder se intervinieron numerosos objetos robados que aún no había logrado enajenar, los cuales han sido devueltos a sus legítimos propietarios.

Asimismo, el detenido, junto con las diligencias instruidas y los objetos intervenidos, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada, cuyo titular decretó su ingreso en prisión.