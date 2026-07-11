A prisión los cuatro detenidos por robos con fuerza en el Polígono Industrial de Tuduero en Tudela de Duero (Valladolid)

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil de Valladolid. Foto archivo - GUARDIA CIVIL - Archivo

VALLADOLID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid, Plaza nº4, ha decretado el ingreso en prisión de los cuatro detenidos en Valladolid en una operación realizada por la Guardia Civil que investiga, presuntamente, a una banda dedicada a los robos con fuerza, según informaron a Europa Press fuentes próximas al caso.

Los cuatro detenidos han pasado este sábado a disposición judicial y sólo han declarado a preguntas de sus defensas sobre su situación personal, es decir sobre cuestiones como que son vecinos de la capital del Pisuerga, personas con arraigo para evitar el ingreso en prisión, algo que no han conseguido.

Además, como novedad, se ha encontrado una furgoneta que pertenecería a la banda, si bien se han recuperado dentro de ella productos robados.

La operación del viernes fue desplegada por efectivos del Grupo de Patrimonio de la Guardia Civil de Valladolid y consistió en la práctica de varios registros en el barrio de Las Viudas, en concreto en los domicilios de dos individuos con iniciales L.E.H y A.E.J, así como en un taller mecánico ubicado en la calle Celtas Cortos, en el barrio de Las Delicias.

El despliegue de la Guardia Civil se saldó con la detención de los ya citados, así como de otros dos varones más, uno de ellos cuya identidad responde a las iniciales R.E.H, quienes han sido trasladados hasta la Comandancia del Instituto Armado en la Avenida de Soria, a la espera de ser interrogados.

Se desconocen más detalles ya que la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid, Plaza nº 4, en funciones de guardia, ha decretado secreto de sumario, si bien esta agencia ha podido saber que a los detenidos se les imputan al menos 14 robos en remolques de camiones, así como delitos de grupo criminal y atentado.

Al parecer, la mayoría de los robos se habrían producido en el Polígono Industrial de Tuduero, en Tudela de Duero. Está previsto que los detenidos pasen mañana a disposición judicial.