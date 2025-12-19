A prisión en Salamanca dos hombres por saltarse un control y tirar un kilo de hachís desde el coche en su huida. - GUARDIA CIVIL SALAMANCA

SALAMANCA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres tras saltarse un control de tráfico y, en su huida, arrojar tres paquetes por las ventanas del vehículo que contenían un kilo de hachís, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Los detenidos han pasado a disposición de la autoridad judicial en funciones de Guardia de Ciudad Rodrigo, que ha decretado el ingreso en prisión provisional de ambos detenidos.

Los hechos han sucedido con ocasión de los servicios establecidos por la Guardia Civil de Salamanca para la prevención de hechos delictivos, en especial el tráfico de sustancias estupefacientes, enmarcado dentro del denominado Plan Operativo Integral Contra el Tráfico de hachís procedente de Marruecos (Plan TELOS II).

Guardias civiles de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de Salamanca han llevado a cabo en la madrugada del 15 de diciembre un dispositivo en las vías de comunicación del término municipal de Ciudad Rodrigo. Durante el mismo, los agentes observaron cómo un vehículo se incorporaba a la zona del dispositivo y, tras hacer caso omiso de las señales de los agentes, eludió el dispositivo a gran velocidad, con riesgo para éstos y los usuarios de la vía.

Los agentes les siguieron y pudieron observar cómo en su huida arrojaron tres paquetes por las ventanas del coche que han resultado ser pastillas de hachís, con un peso total de 1.017 gramos.

Mientras los guardias civiles llevaban a cabo la inspección de la vía para recuperar la totalidad de los efectos lanzados por los huidos, el vehículo y sus dos ocupantes, un ciudadano portugués de 27 años y otro caboverdiano de 34, fueron interceptados en el término municipal de Carrascal de Barregas (Salamanca). Se les imputan los delitos de tráfico de sustancias estupefacientes, conducción temeraria y desobediencia.