Seis detenidos por conducir bajo efectos de alcohol o drogas en el Desencajonamiento en Valonsadero

SORIA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a seis personas por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas durante el dispositivo por la celebración de la fiesta del Desencajonamiento en Valonsadero (Soria).

En concreto, tres de los detenidos dieron positivo por alcohol y los otros tres por drogas, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado recogido por Europa Press, en el que ha precisado que se desplegaron 91 agentes desde las 6.00 horas del sábado para participar en controles de seguridad ciudadana y vigilancia vial.

Además de con los seis detenidos, el operativo se saldó con trece denuncias por infracciones a la Ley de Seguridad Vial y dos por infracciones a la Ley de Seguridad Ciudadana.

Por su parte, Cruz Roja atendió a un total de 24 personas por diversas causas, seis heridas, cuatro con esguinces, tres con alteraciones de la consciencia, tres con contusiones, dos con alergias, dos con mareos, dos con hemorragias, una erosión y una intoxicación.

No obstante, Cruz Roja no trasladó a ninguna persona al hospital y no hubo heridos producidos por los novillos que fueran atendidos por la Cruz Roja.