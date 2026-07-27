Siete detenidos y desarticulado un grupo criminal dedicado al robo de mercancías en ruta en Valladolid

Parte de la mercancía recuperada en la operación BARQUERAPA - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a siete personas como presuntas autoras de delitos de robo con fuerza y pertenencia a una organización criminal asentada en Valladolid y dedicada al robo de mercancías en ruta, ha informado el Instituto armado.

Según han explicado las mismas fuentes, los autores violentaban remolques de camiones estacionados en el polígono industrial del término municipal de Tudela de Duero y en un área de descanso de La Cistérniga donde sustraían grandes cantidades de mercancía.

El 'modus operandi' pasaba por trasladarse de madrugada para localizar camiones estacionados en áreas de descanso. Los autores aprovechaban el momento de descanso de los camioneros para rajar las lonas de los remolques y sustraer la carga del interior que trasladaban a una furgoneta de gran tamaño y utilizaban violencia e intimidación en caso de ser sorprendidos.

La investigación se inició a principios de febrero cuando se apreció una "proliferación significativa" de este tipo de delitos, especialmente en el polígono industrial 'Tuduero' de Tudela de Duero. Las pesquisas realizadas por los investigadores apuntaban a un grupo delincuencial asentado en la ciudad de Valladolid y la operativa policial se vio dificultada por los "constantes" cambios de vehículo utilizados, ocultación de las placas de matrícula cuando efectuaban los robos, incluso variación de algunos de los integrantes de grupo criminal, "circunstancias que dificultaron mucho el control de actividades y posterior detención".

Finalmente, los investigadores procedieron a la detención de los integrantes del grupo criminal tras un "amplio" dispositivo policial, cuando el pasado 10 de julio regresaban a Valladolid tras robar la carga de un camión en el polígono Tuduero. Los agentes lograron la recuperación de toda la mercancía robada y la detención de cuatro varones, todos ellos residentes en Valladolid.

Se practicaron dos entradas y registros en sendas viviendas en Valladolid y un tercer registro en un local también sito en la capital. En los registros, se incautaron efectos de robos anteriores y se sigue trabajando en el reconocimiento de otros efectos, por lo que no se descarta que al grupo criminal desarticulado se le puedan atribuir varios robos aún sin esclarecer.

En días posteriores y tras numerosas gestiones policiales se procedió a la detención de otros tres varones también vecinos de Valladolid, por su presunta participación en alguno de los hechos delictivos referidos.

Los investigadores estiman que este grupo criminal, durante su actividad delincuencial, se habría apoderado de mercancía en ruta cuyo valor supera los 200.000 euros. La investigación se ha desarrollado bajo la tutela judicial del Tribunal de Instancia Sección de Instrucción Plaza 4 de Valladolid, que decretó el ingreso en prisión provisional para cuatro de los siete detenidos.