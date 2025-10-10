Sindicatos denuncian "falta de dignidad salarial" del docente y señalan al rector de la UVA por su "desastrosa" gestión

Protesta de los sindicatos por la "falta de dignidad salarial" de las plantillas docentes de la UVA. - E`P

Antonio Largo entiende "parte de las reivindicaciones" y confía en lograr financiación por parte de la Junta para mejorar sus condiciones

VALLADOLID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de medio centenar de representantes sindicales de CCOO, UGT, CSIF y STECyL se han concentrado en la sede de la Universidad de Valladolid para denunciar la falta de "dignidad salarial" del personal docente e investigador que achacan a la "desastrosa gestión" del equipo rector de la institución académica.

La movilización se ha llevado a cabo en el claustro del Palacio de Santa Cruz bajo el lema 'Por una financiación suficiente para cumplir la LOSU, Negociación ya' los manifestantes han abucheado a los dirigentes de la UVA cuando se dirigían a la reunión del Consejo de Gobierno, al tiempo que han reprochado al rector, Antonio Largo, que atendieran a los medios aprovechando su convocatoria.

En cuanto a la reivindicaciones, Pablo Poveda (UGT) ha calificado de "desastrosa" la gestión del equipo rectoral de la universidad. "La gota que ha colmado el vaso ha sido los retrasos y la falta de previsión a la hora de efectuar las contrataciones del profesorado suficiente para comenzar el curso, lo que ha generado una sobrecarga excesiva en la carga de trabajo del profesorado al comienzo del curso y ha provocado que haya clases que no se hayan impartido durante las primeras semanas", ha denunciado.

Para el representante de UGT la "pasividad e inacción" de la UVA se evidencia en una "reducción paulatina en el número de optativas en grados y postgrados" que repercute en un "empeoramiento de la oferta educativa". "Exigimos respeto y un trato justo para el personal docente e investigador, porque la calidad y la excelencia no caen del cielo", ha finalizado.

Por su parte, Patricia Durántez (CCOO) ha asegurado que reciben "numerosas quejas desde hace meses" de los docentes por la "deficiente gestión" del rectorado la universidad. Como ejemplo ha apuntado a que desde la institución académica aun no se hayan establecido "ni los mecanismos, ni los plazos, ni siquiera la retroactividad" del reconocimiento y cobro de complementos para el Personal Docente e Investigador (PDI) logrado vía judicial.

En este contexto, ha denunciado la "falta de dignidad salarial" con "figuras entre las peores pagadas de toda España". "En las figuras del profesor contratado doctor y del profesor permanente laboral, además del profesor sustituto, estamos entre los peor pagados de toda España. Por ejemplo, que en las dos primeras figuras, la Universidad de Valladolid ahora mismo está pagando, no llega al 89 por ciento del salario base del profesor titular, mientras que, en cambio, la media nacional está en torno al 97 por ciento", ha indicado para afear la "negativa a negociar un documento integral de plantilla que refleja la totalidad de la actividad docente".

Por su parte, Ana Negro (STECyL) ha cuestionado que el rector haya retrasado y "perjudicado" las condiciones laborales del PDI laboral y su "dignidad salarial". Al hilo de estas palabras ha denunciado que desde 2015 no se negocia un convenio para un colectivo que afecta a "miles" de profesionales.

"Hay que sentarse a negociar cosa que es completamente imposible. Esta universidad ha tenido ha ostentado la presidencia de esa mesa de negociación durante dos años y no la ha convocado ni una sola vez", ha apuntado, situación que, a su juicio, evidencia la "intencionalidad" del equipo rector y su poca "preocupación" a la hora de "restaurar las condiciones laborales" del profesorado y que provoca que haya clases sin docentes los primeros días de curso.

Por último, desde CSIF, Mariano González ha puesto el fonco en los profesores sustitutos y asociados, como los "peor pagados", a lo que se une el "peloteo" entre la UVA y la Junta. "Es necesario un complemento autonómico que no llega, y sobre todo esa precariedad que incide en el profesorado, los sustitutos, los asociados, la implantación de la LOSU que ha hecho con incompatibilidad y que muchos compañeros en sectores tan importantes como medicina o educación no puedan ser profesores asociados", ha finalizado.

COMPRESIÓN Y RECHAZO

El rector, Antonio Largo, ha respondido ante los medios a las críticas de los sindicatos, que le han reprochado aprovechar su convocatoria para ofrecer su versión.

"En parte tienen razón, en otra no tanto", ha resumido para reconocer que lleva tiempo reclamando "financiación por parte de la Junta" para "mejorar esas condiciones retributivas", tanto los complementos autonómicos como los de quinquenios y sexenios. "Necesitamos fortalecer la plantilla para atender todas las titulaciones que estamos implantando y al incremento del número de alumnos", ha argumentado.

Largo Caballero confía en la "receptividad" de la Administración autonómica y en que se traduzca en "buenas noticias" que llegarán, en sus palabras, "en los próximos días".

Ante las protestas de los sindicatos por sus declaraciones, el rector ha finalizado lamentando que se intente "apagar la voz de la Universidad" para reivindicar su política de "estabilización, captación de talento y transformación de plazas".