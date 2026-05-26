Soria ¡YA! denuncia la falta de patrullas de la Guardia Civil en la provincia

Soria ¡YA! Registra cartas dirigidas al ministro de Interior y al subdelegado del Gobierno para pedir más patrullas. - SORIA ¡YA!

SORIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La plataforma y partido político Soria ¡YA! ha denunciado la falta de patrullas en la provincia, de ahí que el procurador de la formación, Ángel Ceña, junto a miembros de la misma, hayan registrado este martes sendas cartas dirigidas al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre.

Ceña ha señalado, en la puerta de la Subdelegación del Gobierno de Soria ante los medios, que "los recientes acontecimientos ocurridos en la A-2 han despertado la alarma en la plataforma Soria ¡YA!". "El pasado jueves 21 de mayo, un autobús de la línea internacional Lyon-Madrid con 43 pasajeros quedó más de una hora parado en la A-2 en Arcos de Jalón sin patrulla de tráfico disponible en la zona", ha detallado.

Así, ha recordado que, en dicho incidente, una patrulla de la Guardia Civil se tuvo que desplazar desde San Esteban de Gormaz hasta Arcos de Jalón, lo que supuso "110 kilómetros de distancia y una hora de tiempo efectivo". "¿Hay suficientes patrullas de la Guardia Civil para prestar atención al tráfico rodado de la provincia de Soria?", ha cuestionado en Ceña en la carta remitida.

El procurador ha subrayado que alrededor de 20.000 vehículos diarios, de los cuales 5.000 son vehículos pesados, pasan por la A-2 en el tramo del Alto Jalón.

EXPLICACIONES

Ceña ha instado al subdelegado del Gobierno a que dé explicaciones sobre esta cuestión. "El 12 de mayo, el subdelegado en Soria, el señor Latorre negaba en declaraciones a un medio local la existencia de riesgo de cierre o pérdida de funciones en el cuartel de Arcos de Jalón y defendía que la cobertura actual de seguridad ciudadana se sitúa en el 77 por ciento, muy cerca de la media nacional, que ha cifrado en el 80 por ciento", ha señalado. Así, ha apuntado que, "según el subdelegado, esa dotación es más que suficiente para atender las necesidades de la zona".

La pregunta que plantea la formación sorianista al subdelegado de Gobierno es si "considera suficiente que, para atender una incidencia de 43 viajeros en Arcos de Jalón, en una de las carreteras más transitadas de España, tenga que desplazarse una patrulla de la Guardia Civil que está a 110 km de distancia".

Ángel Ceña ha afirmado que, desde la provincia de Soria, esta situación "provoca una preocupación ya que no es la primera vez que se ocasionan incidencias en la zona estratégica atravesada por la A-2, la N-II y el corredor ferroviario Madrid-Barcelona". "La experiencia acumulada durante décadas demuestra que, con lo que respecta a la provincia de Soria, sufre una falta de atención y prioridad política", ha lamentado el procurador.

FALTA DE PATRULLAS

El procurador ha criticado que la ausencia de patrullas de la Guardia Civil cuando son necesarias "ha contribuido a generar una percepción de abandono estructural, difícil de justificar en un servicio público esencial que debería garantizar, en primer lugar, la seguridad de los ciudadanos".

Soria ¡YA! también ha denunciado la "falta de patrullas ante una incidencia, el desmantelamiento de cuarteles de la Guardia Civil en el medio rural y la sustitución, mediante el uso de dispositivos tecnológicos, de la presencia física de agentes sobre el terreno".

Por ello, han pedido "medidas concretas para asegurar el número de patrullas en toda la provincia de Soria , así como que no se supriman puestos de trabajo por tecnología". "La tecnología no puede sustituir la presencia física de agentes sobre el terreno", ha denunciado Ceña, quien ha exigido mantener cuarteles y parejas patrullando, "algo que significa también mantener presencia institucional, servicios públicos y cohesión territorial".