Sorprenden a dos furtivos con armas y visores térmicos en Sierra de Gredos

Armamento incautado. - GUARDIA CIVIL

ÁVILA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través de las patrullas Seprona de Casavieja y de la Sierra de Gredos, ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de tenencia ilícita de armas y otro delito contra la flora y la fauna, en el marco de un operativo desarrollado en el Parque Regional de la Sierra de Gredos, concretamente en el término municipal de El Arenal.

La actuación se inició el pasado 21 de mayo, cuando una patrulla del Seprona de Casavieja realizaba labores de prevención del furtivismo en la zona, recibieron un aviso por parte de los celadores de la Reserva de Gredos al haber observado a dos individuos que realizaban movimientos y comportamientos compatibles con actividades orientadas a buscar, atraer, perseguir y acosar animales silvestres, lo que despertó las sospechas de los efectivos actuantes.

Ante esta situación, se activó de inmediato un dispositivo conjunto entre las patrullas de Casavieja y de la Sierra de Gredos y celadores de la Reserva Regional de Caza de la Sierra de Gredos, con el objetivo de localizar e identificar a dichas personas, señala el Instituto Armado a través de un comunicado.

Tras establecer un cerramiento perimetral de la zona de caza, los agentes detectaron a los sospechosos descendiendo en un vehículo por el paraje conocido como Alegas Altas.

Una vez interceptados, se procedió a realizar un registro del vehículo, localizando ocultos bajo los asientos y en el maletero diversos efectos, entre ellos, un arma con el número de serie borrado, un silenciador, un visor térmico acoplable a mira telescópica, dos visores monoculares térmicos, dos prismáticos, un hacha, una sierra de mano, un cuchillo, tres navajas y cincuenta y siete cartuchos metálicos.

Como resultado de la actuación, ambas personas fueron detenidas el mismo día 21 de mayo por estos hechos.