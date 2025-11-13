Tres detenidos, decomisado un kilo de cocaína y desmantelados tres puntos de venta de droga en León capital

LEÓN, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Equipo de Delincuencia Organizada Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de León ha culminado la 'operación Peña Pinta', iniciada el pasado mes de julio, con la detención de tres personas, la intervención de un kilogramo de cocaína y el desmantelamiento de tres puntos de venta de estupefacientes en León capital, entre otras actuaciones.

De esta forma, se ha desarticulado un grupo organizado dedicado al tráfico y distribución de cocaína y marihuana en la ciudad de León, así como a la comisión de robos con violencia e intimidación, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

El desarrollo de la investigación condujo a la detención de tres personas, dos varones y una mujer, practicando diversas entradas y registros en viviendas y lugares cerrados y procediendo a la aprehensión de varias sustancias estupefacientes.

Igualmente, se han intervenido teléfonos móviles, dinero en efectivo y tarjetas de telefonía, así como una gran variedad de objetos propios de estas tipologías delictivas como balanzas de precisión 'tanitas' para el pesaje previo al menudeo de la sustancia estupefaciente. Además, se han desactivado tres puntos de venta de drogas en los tres domicilios registrados.

Asimismo, se ha esclarecido un delito de robo con violencia e intimidación y un delito de lesiones, dado que los detenidos tenían métodos violentos para el control de sus actividades o para el cobro de deudas.

Este grupo criminal utilizaba uno de los domicilios como 'guardería' de la sustancia, donde el principal cabecilla vendía o suministraba a sus subalternos para que estos la menudearan en la calle a los clientes finales, según las mismas fuentes.

7.000 EUROS EN BILLETES Y PISTOLA SIMULADA

La explotación de esta operación arroja unos resultados de, además de las personas detenidas, el decomiso de un kilogramo de cocaína, sustancia que se encontraba en diferentes paquetes, desde parte de un paquete típico de kilo hasta pequeñas dosis de sustancia preparadas para su venta (pollos). También se han intervenido 7.000 euros en billetes de diferente valor facial, una pistola simulada y evidencias probatorias de delitos de robo con violencia.

Este grupo criminal siempre ha estado activo en el tráfico de cocaína en León, según constatan sus antecedentes. Tras meses de investigación, en la mañana del pasado martes día 11 se estableció un importante dispositivo policial con el apoyo de la Usecic y Unidades Caninas de la Comandancia de León para efectuar la detención de los integrantes y la realización de diferentes entradas y registros.

NO SE DESCARTAN NUEVAS DETENCIONES

La investigación continúa abierta por si pudiera haber más personas relacionadas con el hecho delictivo y no se descartan nuevas detenciones.

Los detenidos, con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de León.

La Guardia Civil de León reafirma de este modo su compromiso en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad ciudadana, destacando la eficacia de la cooperación entre distintas unidades para el esclarecimiento de delitos complejos y la erradicación de actividades delictivas en la provincia.