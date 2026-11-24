Detenidas tres personas tras ser sorprendidsa mientras robaban en una bodega de Béjar y en la huida hurtan también material de un camión de Bomberos - POLICÍA NACIONAL

SALAMANCA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Béjar (Salamanca) han detenido a tres personas como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza en un domicilio particular, en el que fueron sorprendidos por los propietarios y otro delito de hurto en el interior de un vehículo de Bomberos, a que accedieron mientras huían.

La investigación se inició tras recibirse una llamada en el servicio de emergencias 112, en la que se alertaba de que los moradores de una vivienda habían escuchado, a primeras horas de la mañana, ruidos procedentes del interior de la bodega, donde sospechaban que se producía un robo.

Al comprobar lo sucedido, los propietarios sorprendieron a los presuntos autores, quienes llegaron a enfrentarse con uno de ellos y emprendieron la huida del lugar, según han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Durante la misma, los implicados aprovecharon para acceder al camión de Bomberos de Béjar, que se encontraba prestando un servicio preventivo, y sustrayeron de su interior una bolsa con material de extinción, así como diversos objetos personales, cuyo valor superaba los 2.500 euros.

Como resultado de las gestiones policiales practicadas, los agentes localizaron la totalidad de los efectos sustraídos en un lugar de difícil acceso próximo al vehículo utilizado por los presuntos autores.

Asimismo, en el lugar donde se practicaron las detenciones se localizó un vehículo que, según las investigaciones, era utilizado por los implicados como refugio y para ocultar efectos relacionados con otros robos cometidos en los últimos días.

Una vez identificados, los tres sospechosos fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales, donde se realizaron las correspondientes diligencias.

Posteriormente, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial y los efectos recuperados fueron entregados a sus legítimos propietarios.