Tres detenidos en Segovia tras incautar 136 gramos de cocaína y varias drogas sintéticas

Uno de los detenidos en el operativo. - GUARDIA CIVIL

SEGOVIA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a tres personas como presuntas autoras de dos delitos contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas, tras ser interceptadas en dos operativos independientes en las autopistas AP-6 y AP-61 con 136 gramos de cocaína, así como con diversas sustancias sintéticas.

La primera actuación tuvo lugar al detectarse la circulación sospechosa de un turismo a la altura del peaje de San Rafael de la AP-6. Tras la interceptación del vehículo en el término municipal de El Espinar, los agentes identificaron al conductor, un hombre de 53 años, de nacionalidad española y procedente de Madrid, señala el Instituto Armado a través de un comunicado.

Durante el registro de sus efectos personales, la Guardia Civil localizó en una maleta un envoltorio impregnado de jabón y suavizante para enmascarar el olor de la sustancia, el cual contenía 136 gramos de cocaína.

El segundo operativo se desarrolló en un punto de verificación de personas y vehículos en la AP-61, en el peaje de Ortigosa del Monte. En este dispositivo se inspeccionó un turismo ocupado por dos hombres de 24 y 33 años, ambos de nacionalidad española y procedentes de Andalucía.

En la guantera del vehículo, los agentes hallaron una caja con 12,25 gramos de MDMA, 15,3 gramos de anfetaminas, 10,98 gramos de cocaína, 2,35 gramos de 2CB-MFT, 0,70 gramos de mefedrona, tres botes de Popper y otros tres de GHB.

Los arrestados y las sustancias incautadas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente junto con las diligencias policiales.