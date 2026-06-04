La Guardia Civil desarticula en Barcelona una red de venta de hachís y cocaína con 8 detenidos

Operativo para desmantelar una red de venta de hachís y cocaína - GUARDIA CIVIL

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil desmanteló el pasado 13 de mayo, en el marco de la operación "Ulex", una red presuntamente dedicada al tráfico de hachís y cocaína en la provincia de Barcelona, cuya investigación se ha saldado con ocho detenidos, tres registros domiciliarios y la intervención de cocaína, hachís, dinero en efectivo y útiles para preparar la droga, y se han desmantelado dos puntos de venta de droga en Sant Andreu de la Barca (Barcelona), informa en un comunicado.

La operación se inició el 5 de septiembre de 2025 en Sant Andreu de la Barca durante un dispositivo de seguridad establecido con motivo de las fiestas de la localidad en el que participaron la Guardia Civil y la Policía Local, en el que los agentes interceptaron un vehículo que intentó huir y localizaron en su interior cinco kilos de hachís, por lo que sus dos ocupantes fueron detenidos.

Tras esta primera intervención, en la que los dos ocupantes del vehículo fueron investigados como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil en Barcelona abrió una investigación para identificar a la persona que habría dado las instrucciones para realizar el traslado y al destinatario de los cinco kilos de hachís.

Durante los meses siguientes, se comprobó que este último mantenía una actividad habitual vinculada a pequeños pases de sustancias estupefacientes en las calles de Sant Andreu de la Barca, lo que permitió localizar dos puntos de venta en la localidad.

En el transcurso de la investigación, el 20 de abril de este año, la Guardia Civil detectó una entrega de mayor entidad en Sant Andreu de la Barca a dos personas residentes en Andorra y los agentes consiguieron localizarlas y detenerlas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública en la frontera de La Farga de Moles, en Lleida, cuando transportaban un kilo de hachís.

REGISTROS

La fase final de la operación se desarrolló el 13 de mayo con tres registros en Sant Andreu de la Barca y Manresa, y en el domicilio de la persona que había encargado el transporte inicial de los cinco kilos de hachís la Guardia Civil intervino 1,898 kilos de hachís, 1,681 de cocaína, 8.045 euros en efectivo, tres teléfonos móviles y herramientas de corte y pesaje.

En Manresa, la Guardia Civil registró una vivienda en la que figuraban empadronadas varias personas del entorno familiar de uno de los investigados, aunque no residían allí, y durante el registro, los agentes de la Guardia Civil localizaron a dos personas en situación irregular, que fueron detenidas exclusivamente por infracción de la normativa de extranjería y sin relación con los delitos de tráfico de drogas investigados.

En la investigación se trató de determinar si el inmueble se utilizaba para facilitar la regularización de personas sin permiso de residencia en territorio nacional.

El tercer registro se practicó en el domicilio del destinatario de los cinco kilos de hachís intervenidos al inicio de la operación y en esa vivienda se intervino una pequeña cantidad de hachís y detuvo a esta persona como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Sumadas las cantidades intervenidas en las fases anteriores, la operación ha permitido aprehender 7,944 kilos de hachís y 1,681 de cocaína, y parte de esta fue localizada en poder de la persona que había realizado el encargo inicial investigado, a quien la Guardia Civil detuvo como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y a la que también se le imputa un delito de favorecimiento de inmigración ilegal.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Martorell, que decretó el ingreso en prisión provisional de la persona a la que se atribuye el encargo inicial del transporte de los cinco kilos de hachís y en cuyo domicilio la Guardia Civil intervino parte de la droga.