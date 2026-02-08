La AP-7 recuperará los tres carriles en sentido sur a las tres de la madrugada de este lunes

Vehículos circulando por la AP-7. - Kike Rincón - Europa Press

Lamiel (Trànsit) anuncia que toda la vía será una "zona especial de control de velocidad" BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha anunciado este domingo en declaraciones a los medios que la autopista AP-7 recuperará la normalidad en sus tres carriles en sentido sur a las 3.00 horas de la madrugada de este lunes tras finalizar las obras que han mantenido cortada la vía.

Lamiel ha explicado que la reapertura ha sido posible gracias al trabajo "ingente y constante" realizado en colaboración con el Ministerio de Transportes para recuperar la infraestructura y ha valorado positivamente la estrategia que ha permitido desviar el flujo de vehículos hacia itinerarios alternativos como la C-32, la B-24 y la A-2.

El responsable de Trànsit ha calificado la situación vivida de "muy singular" por la coincidencia del corte en sentido sur con los problemas con el funcionamiento del servicio de Rodalies y el bloqueo de mercancías en el Port de Barcelona.

Lamiel también ha resaltado que la siniestralidad mortal en las vías catalanas en el inicio de 2026 ha bajado a la mitad respecto al mismo periodo del año anterior y ha agradecido la "conducción responsable" de los conductores.

CONTROLES DE VELOCIDAD EN LA AP-7

El director del SCT ha añadido que los 344 kilómetros de la AP-7 pasarán a ser una "zona especial de control de velocidad para intentar atenuar la siniestralidad, rebajarla y contenerla".

Lamiel ha detallado que esta estrategia se llevará a cabo junto a los Mossos d'Esquadra de Trànsit mediante el uso de "carros radar" y nuevas estrategias de control de velocidad que se mantendrán durante todo el año 2026.