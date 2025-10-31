CaixaBank gana 4.397 millones hasta septiembre, un 3,5% más

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank cerró los nueve primeros meses del año con un beneficio de 4.397 millones de euros, un 3,5% más que en el mismo periodo del año pasado "por la fortaleza del negocio", informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este viernes.

La entidad ha señalado que los resultados muestran el impacto de la reducción de los tipos de interés, que ha sido compensada, "en parte", por mayores volúmenes de inversión.

Esta reducción de los tipos ha provocado un descenso del 4,9% en el margen de intereses, hasta 7.957 millones, aunque CaixaBank ha señalado que la evolución trimestral del margen de intereses muestra una tendencia positiva, con un aumento del 1,4% en el tercer trimestre respecto al segundo.

