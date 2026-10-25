Comín (Junts) cruza la frontera a pie en su regreso de Bruselas

El exconseller y eurodiputado electo de Junts Toni Comín - GLÒRIA SÁNCHEZ - EUROPA PRESS

GIRONA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exconseller y eurodiputado electo de Junts Toni Comín ha cruzado andando este domingo la frontera entre Francia y España, recorriendo a pie el trayecto entre Cerbère (Francia) y Portbou (Girona) y escenificando así su vuelta de Bruselas tras 9 años.

Lo ha hecho después de que el Tribunal Supremo confirmara la aplicación de la amnistía al propio Comín, al expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y al exconseller Lluís Puig.

Ha dicho que ha querido hacer esta entrada a Catalunya por Portbou en "un canto a la amistad y un canto a la libertad".

Comín recogió este jueves en la Junta Electoral Central (JEC) en Madrid su credencial como eurodiputado tras prometer la Constitución por imperativo legal y "por fidelidad al pueblo de Catalunya y al mandato del 1 de octubre" de 2017.

Explicó en una carta enviada a su entorno que pretendía cruzar la frontera a pie e invitaba a sus conocidos a acompañarle: "Aquella triste línea administrativa que divide el país y que me impedía volver libre a casa", recogía la carta.