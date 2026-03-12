Desarticulado un laboratorio de cocaína y hachís en un local comercial de Barcelona

Desarticulado un laboratorio de cocaína con 4,5 kilos de droga en un local comercial de Barcelona - POLICÍA NACIONAL

BARCELONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado un laboratorio clandestino de cocaína donde ha encontrado 4,5 kilos de la sustancia y otros 11,12 kilos de hachís en un local comercial de Barcelona, tras un operativo que se saldó con dos detenidos que se encuentran en prisión provisional.

La investigación se inició en abril de 2025 a raíz de una información anónima en la que informaban que podría haber un laboratorio clandestino de cocaína en la trastienda de un local comercial dedicado a la instalación de equipos de música en la ciudad de Barcelona, informan en un comunicado este jueves.

En el registro se una encontró un laboratorio de procesamiento de cocaína "en pleno funcionamiento" y se localizó una furgoneta que conducía el principal investigado y que tenía un espacio oculto donde se escondía la droga, el cual se abría electrónicamente con una serie de comandos.