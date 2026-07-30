Detenido un menor por un robo con violencia a una joven en la Bisbal (Girona)

Archivo - Imagen de recurso de unas esposas de los Mossos d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

GIRONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este miércoles a un menor por su presunta relación con un robo con violencia a una joven en la Bisbal d'Empordà (Girona) el pasado 4 de julio, informa la policía catalana en un comunicado este jueves.

El detenido supuestamente abordó de madrugada a la chica, a quien empujó hasta derribarla y, una vez en el suelo empezó a darle golpes por todo el cuerpo (incluso una patada en la cabeza) para después cogerla del cuello y amenazarla de muerte.

Un vecino de la zona salió por la ventana al oír gritos de auxilio, lo que provocó que el chico huyera dejándola en el suelo y, pese a las lesiones sufridas, la chica pudo llegar a casa, donde un familiar avisó a la policía.

La víctima denunció también que durante la agresión el autor le había sustraído la cartera, con documentación personal y 40 euros en efectivo, y esa misma noche, recibió asistencia médica por las múltiples contusiones que presentaba.

Tras visionar las cámaras de seguridad del centro de la población, se identificó al agresor que, tras detenerle, quedó en libertad a la espera de comparecer ante la Fiscalía de Menores de Girona.