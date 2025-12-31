4 detenidos por la Guardia Civil en Tarragona al desmantelar 2 plantaciones de marihuana

Actuación de la Benemérita en Tarragona - GUARDIA CIVIL

TARRAGONA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil detuvo el 17 de diciembre a 4 personas de 27 a 32 años en el Tarragonès y la Conca de Barberà (Tarragona) al desmantelar 2 plantaciones ilegales de marihuana en Montblac y Roda de Berà.

Además ha aprehendido marihuana por valor de 142.734 euros en una nave industrial de Montblanc, así como material logístico con un valor de 109.973 euros, informa la Benemérita este miércoles en un comunicado.

Los detenidos, para los que el juez ha dictado prisión, son albaneses que han cometido los presuntos delitos delitos de tráfico de drogas, cultivo de marihuana, pertenencia a organización criminal y defraudación de fluido eléctrico.