Detenidos 3 ladrones por un robo con fuerza de 150 tramos de cable de cobre en Gelida (Barcelona)

Cable de cobre de telefonía robado en Gelida

BARCELONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 14 de febrero a tres hombres por un presunto robo con fuerza de 150 tramos de cable de cobre de telefonía cerca del funicular de Gelida (Barcelona), informan en un comunicado este miércoles.

Una patrulla de Trànsit identificó una furgoneta parada en el arcén de la AP-7 y en el registro localizaron 150 tramos de cable de cobre cortados de unos dos metros de largo cada uno y un grosor de tres centímetros, así como diversas herramientas para su extracción.

Las primeras gestiones determinaron que los detenidos se detuvieron en el arcén con la intención de recoger el material robado en un punto cercano, al que no pudieron acceder por la presencia de la vía del tren.

De los tres detenidos, dos son hombres de 44 años con 10 y 7 antecedentes, y el tercero un joven de 21 años sin antecedentes.

Los arrestados quedaron en libertad a la espera de juicio tras declarar en comisaría y la investigación sigue abierta para determinar si tienen relación con hechos similares anteriores.