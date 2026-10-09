7 detenidos por presuntamente guardar 8.025 kilos de hachís en un almacén de Cabanes (Girona)

Imagen del operativo en una nave de Cabanes (Girona) en que se han desmantelado 8.025 kilos de hachís - MOSSOS D'ESQUADRA

GIRONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 1 de octubre a 7 hombres de entre 29 y 55 años por su presunta relación con el desmantelamiento de un almacén dedicado al almacenamiento y distribución de 8.025 kilos de hachís en Cabanes (Girona), informan en un comunicado este viernes.

La investigación comenzó en junio del 2026, a raíz de una actuación policial en Viladecans (Barcelona) en la que los Mossos interceptaron una furgoneta que transportaba cerca de 2.400 kilos de hachís, una droga que se pudo vincular a una nave industrial de Cabanes (Girona).

Los trabajos de vigilancia que se establecieron en la zona permitieron detectar una actividad "inusual" cerca de la nave: identificaron a varias personas y vehículos que accedían de vez en cuando, pero no se observaba ninguna actividad empresarial o laboral, además de detectarse movimientos que parecían operaciones de carga y descarga.

A principios de octubre, en un dispositivo de vigilancia, se detectaron actividades "distintas": movimientos repetidos de personas y furgonetas; la llegada de un camión articulado; varias personas manipulando las placas de matrícula originales de los vehículos y colocar otras con bridas, presuntamente para dificultar su identificación e introducir el trailer en el interior de la nave y cerrar la puerta.

Ante estos hechos y los indicios ya recogidos, el cuerpo decidió acceder al inmueble y encontraron a 7 personas descargando palés del trailer con la presunta intención de colocar el hachís en diferentes furgonetas para un posterior reparto.

HACHÍS OCULTO ENTRE LA MERCANCÍA

La inspección de la carga permitió comprobar que los palés contenían hachís oculto entre la mercancía, escondida dentro de grandes sacos de rafia cargados con picadura de caucho, un sistema usado para dificultar su detección en controles policiales o aduaneros.

En total, los agentes intervinieron 8 toneladas de hachís, más de la mitad (53,9%) del hachís decomisado durante lo que va de 2026 (14,9 toneladas), con un valor de 16,2 millones de euros en el mercado ilícito, lo que supone que la actuación se sitúe "entre las más relevantes" del cuerpo.

Los siete detenidos pasaron a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Figueres (Girona) y la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones o actuaciones relacionadas con estos hechos.