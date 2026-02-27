Directores nominados ven un "momento dulce" en el cine español y de nuevas voces

(I-D) Los directores Alauda Ruiz de Azúa; Aitor Arregi; Jose Mari Goenaga; Carla Simón y Oliver Laxe durante un encuentro entre los nominados a mejor dirección en la 40ª edición de los Premios Goya, a 27 de febrero de 2026, en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los directores Oliver Laxe ('Sirat'), Alauda Ruiz de Azúa ('Los domingos'), Carla Simón ('Romería') y Jose Maria Goenaga y Aitor Arregui ('Maspalomas'), cuatro de los cinco realizadores nominados a mejor dirección en los Premios Goya, han considerado que el cine español vive un "momento dulce" con mayor presencia en festivales y de nuevas voces y miradas.

En un encuentro organizado por la Academia de Cine la víspera de los Premios, al que no ha podido acudir el quinto nominado Albert Serra ('Tardes de soledad'), Simón ha afirmado que es "un momento dulce, con muchas voces distintas para descubrir" y con diversidad en el cine español en el sentido más amplio de la palabra.

Aitor Arregui ha resaltado los "ángulos nuevos y nuevas voces" en el cine español, con películas muy diferentes que funcionan bien en taquilla y son reconocidas en festivales, y ha coincidido en señalar el momento dulce, a lo que Goenaga ha añadido que se ha convertido en algo habitual la presencia española en los festivales, cosa que antes no ocurría.

Laxe ha afirmado que la Academia "es una academia pero está dejando espacio para películas que no son académicas" como la suya, y ha valorado que el panorama del cine español es muy rico.

Ruiz de Azúa ha afirmado que en el cine español conviven generaciones distintas, pero que sí es cierto que observa otra generación que procede de "otras conversaciones, otros referentes, otras miradas".

RIESGO EN LAS PELÍCULAS

Preguntados por el riesgo en sus películas, Laxe ha dicho que en consustancial en el arte y que él tenía claro que 'Sirat' era una película que "estaba más cerca de ser un fracaso que de estar nominada en los Oscar", pero que el miedo no debe coartar a la hora de encarar un proyecto sino que quiere decir que se va con el buen camino.

En esa misma línea, Simón ha asegurado que si se va a un rodaje con sensación de confort "no tiene sentido hacerlo" y ha subrayado que cada película debe asumir nuevos retos, y Ruiz de Azúa ha afirmado que 'Los domingos' fue un proyecto vivo y con mucha pasión, aun siendo consciente de que era un proyecto un tanto marciano.

Arregui ha dicho que cuando Goenaga planteó el proyecto de 'Maspalomas' en euskera y con un 80% de ella pasando en una residencia vio que se debía arriesgar y no hacer un 'remake' de lo que ya se ha hecho anteriormente.

En el encuentro, los directores han puesto sobre la mesa cuál es su momento preferido en el proceso de una película, desde la idea inicial, el guión o el rodaje, o lo que significa para cada ellos el concepto de cine de autor.