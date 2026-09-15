Dos detenidos en Lleida por el presunto robo de cable de cobre en la vía de tren

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
LLEIDA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los Mossos d'Esquadra detuvieron el domingo a dos hombres como presuntos autores de un robo de cable de cobre que se produjo en un punto de la vía ferroviaria que une Lleida y Puigverd, donde anteriormente ya se habían producido otros robos, informan en un comunicado.
Las patrullas localizaron a dos hombres mientras cortaban y cargaban el cable en la furgoneta, que ya estaba troceado en piezas más pequeñas para poderlo transportar.
Personal de vigilancia privada de Adif explicaron a los mossos que los dos hombres podían ser autores de otros hechos porque habían visto la misma furgoneta por los alrededores de otros tramos donde se habían producido robos.
Tras ser detenidos, los investigadores constataron que ambos habían cometido un robo el día antes en un almacén del operador ferroviario situado en Raimat (Lleida), donde robaron 2.000 kilos de cable de su interior.
También constataron que en los últimos tres meses entre ambos detenidos habían vendido 540 kilos de cobre en chatarrerías de la comarca.
La investigación sigue abierta por otros hechos y por la posible implicación de otras personas del entorno de los detenidos, que han pasado a disposición judicial este martes.