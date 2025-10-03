Estudiantes y educadores claman en Barcelona "contra el imperialismo genocida" en Palestina

Estudiantes y educadores se manifiestan en Barcelona "contra el imperialismo genocida" en Palestina - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes y profesionales educativos han iniciado en torno a las 13.10 horas de este viernes una manifestación desde la plaza Universitat de Barcelona "contra el imperialismo genocida" en Palestina.

Universitarios, docentes, personal de atención educativa (PAE) y educadores de guarderías han sido convocados por el Sepc y CGT Ensenyament, en el mismo día en que se está haciendo una huelga estudiantil en solidaridad con Palestina, y tienen previsto llegar hasta la plaza de la Carbonera, en el tramo final de la avenida Paral.lel, donde está la acampada por Palestina desde este jueves.

Han cantado consignas como 'Generalitat basta de complicidad', 'Las tierras robadas serán recuperadas', 'Bote bote bote sionista quien no bote' e 'Israel no es un país es una ocupación'.

Los manifestantes llevaban banderas palestinas y pancartas en las que se leían frases como 'Destruir el estado sionista de Israel', 'Israel asesina Europa patrocina', 'Han asaltado la flotilla vaciemos las aulas', 'El sufrimiento ajeno no me es indiferente' y 'Stop killing children'.

SEPC Y CGT

En declaraciones a los periodistas, la portavoz del Sepc, Tània Ros, cree que la huelga de este viernes es una muestra de que los estudiantes estarán "en la primera línea para pararlo todo" con el objetivo de pedir el embargo de armas a Israel, que se pare el genocidio, en sus palabras, y que se libere a los integrantes de la flotilla.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CGT, Laura Gené, recuerda que es una huelga estudiantil pero también de toda la comunidad educativa y que se quieren reivindicar "en contra de este genocidio" y asegura que les están poniendo trabas desde la Conselleria de Educación de la Generalitat y desde las direcciones de los centros para hacer la huelga.