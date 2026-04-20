Exconsellers catalanes de Economía piden avanzar en la recaudación del IRPF

La conseller de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, en la apertura de la jornada - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los exconsellers de Economía de la Generalitat Antoni Castells, Natàlia Mas y Jaume Giró han coincidido en pedir que el Govern siga avanzando en las negociaciones para que la Generalitat gestione el IRPF que pagan los catalanes.

Lo han dicho este lunes en la apertura del acto 'La Catalunya que volem', organizado por el Col·legi d'Economistes de Catalunya y abierto por la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero.

Los tres exresponsables de Economía han coincidido también en la necesidad de que el modelo de financiación autonómica siga el principio de ordinalidad.

Mas ha reclamado que "el IRPF no se puede volver a poner en el cajón" y ha pedido continuar avanzando en la negociación para que este impuesto se recaude en Catalunya.

Giró ha añadido que la Agència Tributaria de Catalunya (ATC) "no está preparada para recaudar todo el IRPF", y ha pedido que la ordinalidad estuviese asegurada en el nuevo modelo de financiación.

Castells se ha mostrado de acuerdo en que la Generalitat debe trabajar para "administrar sus propios impuestos" y ha afeado que Catalunya reciba menos impuestos de los que paga.

DÉFICIT FISCAL

Mas ha lamentado que el déficit fiscal catalán "representa el 10% del PIB de Catalunya", lo que ha dicho que limita el gasto en educación y sanidad.

Giró ha subrayado que Catalunya tiene muchos retos y problemas, pero "el principal es la infrafinanciación crónica y endémica" de la Generalitat.

Castells ha recordado que el actual Estatut d'Autonomia contempla que Catalunya debe recibir las mismas inversiones que su peso en el PIB español, y ha criticado que esto no se ha cumplido.

INFRAESTRUCTURAS

Preguntados sobre las infraestructuras, Castells ha apuntado que se pueden programar inversiones, pero "si después no se hacen, no sirven de nada".

Giró ha subrayado que la falta de ejecución "no siempre es culpa de los de fuera" y ha señalado la falta de consensos políticos para aprobarlas y que, cuando se alcanzan, hay contestación ciudadana.

Mas ha señalado que la ejecución de las inversiones que depende de la Generalitat es de alrededor del 85% y la de las del Estado no alcanza el 50%, y que la inversión sostenida en infraestructuras, capital humano y tecnología es "imprescindible para crecer".