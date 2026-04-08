López ve "fundamental que Barcelona, Catalunya y España" tengan vocación de liderazgo tecnológico

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López (c), durante la inauguración del proyecto 6G de LabNet, a 8 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha explicado que es "fundamental que Barcelona, Catalunya y España" tengan vocación de liderazgo tecnológico.

Lo ha dicho este miércoles durante la presentación del proyecto 6G LabNet UPC, impulsado por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), y a la que también han asistido el cuarto teniente de alcalde de Barcelona, Jordi Valls; el concejal del Ayuntamiento de Castelldefels (Barcelona), Guillermo Massana; el rector de la UPC, Francesc Torres, y el vicerrector, Pedro Díez.

Massana y Díez han participado de forma telemática desde el campus de la UPC en Castelldefels, ya que el proyecto une los dos centros de la universidad a través de fibra óptica.

López ha puesto en valor la vocación de Barcelona y Catalunya para liderar la transformación digital, en un momento en el que "la tecnología se ha convertido en la clave geopolítica".

Ha celebrado que la red presentada por la UPC "conecta la academia con la reindustrialización digital" y ha señalado que el 5G avanzado y el 6G son fundamentales para tener servicios digitales punteros.

El ministro ha destacado que el proyecto permitirá a las empresas testear nuevas aplicaciones que usan estas tecnologías en condiciones reales.

Por otro lado, López ha reivindicado el papel de las universidades públicas y ha recordado que el 90% de la investigación se haga en estas instituciones.

PROYECTO

Torres ha explicado que el proyecto 6G LabNet UPC es una plataforma de "investigación y desarrollo multitecnología y multiplataforma.

Ha subrayado que es una plataforma abierta a empresas y administraciones para poder innovar y probar casos reales de nuevas tecnologías, como el guiage de vehículos autónomos o el control de drones.

Díez ha subrayado que este proyecto tiene un impacto en la sociedad y ha explicado que impulsa la "investigación fundamental y aplicada" y un medio que permitirá comunicar de forma más efectiva.

La red está pensada para testear y validar tecnologías y servicios de comunicaciones móviles de última generación en entornos reales.

Los dos campus de la UPC actúan como un nodo de transmisión y recepción de datos a través de las antenas instaladas, y estos datos se fusionan a través de tecnología de inteligencia artificial (IA).

AYUNTAMIENTOS

Valls ha destacado que el momento actual es importante en Europa y en Barcelona y que el gran reto de la ciudad es "pasar de la investigación a la transferencia tecnológica.

Ha señalado que "Europa necesita recursos propios", lo que obliga a acelerar la transferencia tecnológica.

Massana ha celebrado que el proyecto es "una oportunidad estratégica" a la hora de posicionar la marca Castelldefels a nivel global.

"Es una gran oportunidad para atraer talento y empresas de alta tecnología", ha añadido, y ha explicado que permitirá ir más allá de ser conocida por el turismo y pasar a ser una ciudad laboratorio, lo que ha explicado que garantiza que la economía local no se base solo en la estacionalidad.