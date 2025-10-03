La manifestación educativa llega a les Drassanes de Barcelona, donde hay acampados por la Flotilla

Varios estudiantes sostienen una pancarta durante una concentración a favor de Palestina, a 3 de octubre de 2025, en Barcelona (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes y profesionales educativos que se han manifestado este viernes en Barcelona desde las 13 horas por Palestina han llegado sobre las 14.30 a la plaza de la Carbonera, en las Drassanes de Barcelona, donde hay personas acampadas en apoyo a la Global Sumud Flotilla desde este jueves por la noche.

Universitarios, docentes, personal de atención educativa (PAE) y educadores de guarderías convocados por Sepc y CGT, han iniciado la manifestación en torno a las 13.10 horas de este viernes "contra el imperialismo genocida" en Palestina.

Al canto de 'Libertad Palestina' y 'No es una guerra es un genocidio', han bajado por Ronda Sant Antoni para continuar por calle Sepúlveda y Viladomat, hasta la avenida del Paral·lel.

Han acabado en la plaza de la Carbonera de Barcelona, donde se encuentra la acampada en apoyo a la Global Sumud Flotilla, que prevé establecerse "permanentemente" hasta, como mínimo, el 15 de octubre, cuando hay convocada una huelga por parte de CC.OO. y UGT a favor de Palestina.

Al llegar, los manifestantes han sido recibidos en Drassanes por una pancarta en la que se leía 'Paremos la maquinaria de guerra capitalista'.

PINTADAS DE 'BOICOT'

Durante el recorrido, han enganchado pegatinas en solidaridad con Palestina en diferentes establecimientos.

Han hecho pintadas de 'Boicot' y 'Genocides' en los Burger King y el McDonald's del Paral·lel, y en este último también han tirado pintura roja y huevos.

También han cantado lemas como 'Que viva la lucha armada del pueblo palestino', 'Universidad basta de complicidad', 'Boicot Santander' y 'Desde el río hasta el mar Palestina vencerá'.