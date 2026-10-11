Peter Jackson recibe el premio honorífico del Festival de Sitges ante un auditorio entregado

El director Peter Jackson, en el Festival de Sitges - EUROPA PRESS

Regresa 34 años después a su "festival preferido"

SITGES (BARCELONA), 11 (EUROPA PRESS)

El director neozelandés Peter Jackson ha recibido la noche de este sábado el Gran Premio Honorífico del Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya ante un auditorio entregado que le ha brindado una larga ovación puesto en pie y seguidores en el exterior de la sala.

Al recibir el premio de manos del director del festival, Ángel Sala, y de la actriz Diana Peñalver (que trabajó con él en 'Braindead'), Jackson ha agradecido un galardón que está representado por una figura de King Kong, su película favorita en la versión de 1933, y procede del Festival de Sitges, su "festival preferido de todos los tiempos".

Peter Jackson ha recordado que hace 34 años acudió al festival para estrenar 'Braindead (Tu madre se ha comido a mi perro), con Diana Peñalver, y que ahora regresa para volver a proyectarse en la pantalla una versión de 'Braindead' restaurada en 4K, con Diana Peñalver de nuevo en el público.

Ha dicho que durante 34 años ha pasado una época fantástica y espera que dentro de 34 años puedo volver para proyectar de nuevo 'Braindead', y ha agradecido al festival y a la ciudad: "King Kong rules!", ha añadido.

Antes de su entrada al auditorio para recoger el premio, una multitud de seguidores esperaban en la alfombra roja al grito de 'Peter, Peter!' y con multitud de carátulas y posters de sus películas desde 'Braindead' a 'El señor de los anillos'.

El cineasta ha aparecido la tarde de este sábado por sorpresa en la Zombie Walk de Sitges, el tradicional evento que llena el primer sábado del festival las calles de la ciudad.