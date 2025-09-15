Pisarello (Comuns) reclama expulsar a Israel del Mobile World Congress

Archivo - El portavoz adjunto de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Dice que Junts "se equivocó" en su rechazo a la reducción de la jornada laboral BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha reclamado este lunes al Govern de la Generalitat, así como al Ayuntamiento de Barcelona, expulsar a Israel del Mobile World Congress.

En rueda de prensa desde la sede del partido ha pedido a las administraciones que "sean coherentes" mientras dura lo que ha calificado de genocidio.

"Tiene que haber una desconexión, se tienen que buscar alternativas que ayuden a que la economía y el desarrollo tecnológico se mantengan, pero la desconexión con Israel es la única manera de que el régimen de Netanyahu sienta presión", ha apuntado.

Además, ha pedido al Gobierno central que exija a Europa, "siguiendo las directivas de la Corte Penal Internacional", que no permita a Israel participar en Eurovisión y otros eventos deportivos y culturales.

También ha añadido que este martes "sí o sí" se tiene que hacer público el decreto ley para el embargo de armas, y ha advertido que este debe ser efectivo y sin medias tintas, textualmente.

En referencia a las manifestaciones de este domingo contra el paso por Madrid de la Vuelta Ciclista a España, ha enviado su "reconocimiento a la ciudadanía movilizada, auténticos héroes y heroínas civiles".

REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL

También se ha pronunciado sobre el rechazo del Congreso a la propuesta de reducción de la jornada laboral, y ha admitido que son "conscientes de cuál es la aritmética parlamentaria" en la que, dice, hay partidos de diferentes ideologías.

En este sentido, ha apuntado a Junts: "Junts se equivocó porque buena parte de su base estaba de acuerdo con esta propuesta", ha dicho, aunque ha confirmado que seguirán negociando.

DEFENSA DE LA FINANCIACIÓN SINGULAR

Preguntado por la financiación singular en Catalunya ha dicho que, en buena medida, es un mandato del Estatut de Autonomía y que no se bajarán de esta "exigencia".

"Siempre hemos defendido un modelo singular para Catalunya, que sea compatible también con la mejora de la situación de las comunidades autónomas que así lo necesitan", ha recordado.

Ha señalado que "todos los partidos catalanes, incluso el PSC saben qué es lo que Catalunya necesita y eso tiene que ver, sin duda, con la financiación singular".

Respecto a la negociación de presupuestos ha dicho que "se ha avanzado en algunas cuestiones en los últimos tiempos", pero que están pendientes de nuevas reuniones para discutir algunas peticiones que todavía no se han cumplido, textualmente.