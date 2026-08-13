El PP ve "responsables" a Illa y Puente de los problemas en trenes y en el Aeropuerto de Barcelona

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos; el presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, y el secretario general del PP de Catalunya Juan Fernández, este jueves en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, asegura que si hay "responsables" de los problemas de este miércoles tanto en trenes como en el Aeropuerto de Barcelona son el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

Así lo ha dicho este jueves en rueda de prensa en Barcelona, junto al vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, en la que ha insistido que "lo que pasó ayer en Rodalies y en el servicio de transporte (de Catalunya) no es ninguna sorpresa, es el día a día de los catalanes".

"Rodalies no funciona porque el gobierno socialista en España y en Catalunya no están a la altura, son incompetentes, practican una gestión incompetente. En Catalunya estamos peor que hace dos años. Noo podemos hablar de liderazgo en nada porque Illa lo ha destrozado todo, es responsable de que Catalunya hoy esté colapsada", añade.

ILLA ES EL "REY MIDAS DEL DESASTRE"

Además, tilda a Illa de ser el "rey Midas del desastre, porque todo lo que toca acaba peor de como estaba antes" y pone de ejemplo que actualmente hay más listas de espera en sanidad y que en Catalunya se producen el 40% de las ocupaciones ilegales de toda España, indica.

"Mientras él habla de prosperidad compartida y que Catalunya lidera, hoy Catalunya está peor que hace dos años" y, sobre la subida del Índice de Precios de Consumo (IPC) en Catalunya hasta el 3,5% en julio, se pregunta qué van a hacer Illa o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Además, según él, Illa utiliza a Catalunya como moneda de cambio para que Sánchez siga en la Moncloa, y le pide que "lo primero que haga en septiembre sea comparecer ante el Parlament para explicar su negligente gestión con las pruebas PISA; para explicar sobre todo a qué está dedicando su tiempo a la hora de gobernar en Catalunya".

"COLAPSO" EN EL AEROPUERTO

Por su parte, De los Santos ha afirmado que tanto él como Fernández fueron unos de los miles de pasajeros que sufrieron el "colapso" en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat este miércoles, a causa de un fallo de alimentación eléctrica de la torre de control que provocó demoras en despegues y aterrizajes, así como desvíos.

"Nos explican que lo que sufrió fue un fallo energético en la torre de control, en una infraestructura crítica que además cuenta con un sistema de respaldo, para que se hagan una idea como un hospital", señala.

Critica que "no hay ni una explicación y no ha salido el ministro Puente a dar algún tipo de dato" y exige al Govern y a Illa que pidan inmediatas explicaciones, dice, al ministro de Transportes.