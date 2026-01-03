Protecció Civil alerta de nevadas en cotas bajas este domingo y lunes en Barcelona y Tarragona

Archivo - Vegetación cubierta de nieve en la Sierra de Collserola vista desde el Tibidabo, a 27 de febrero de 2023, en Barcelona, Catalunya (España) - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La subdirectora de Protecció Civil de la Generalitat, Imma Solé, ha alertado de la posibilidad de que este domingo y lunes se produzcan nevadas en cotas bajas en Barcelona y Tarragona, así como espisodios de viento y oleaje en Girona.

En declaraciones a los medios de comunicación este sábado, ha indicado que las nevadas podrán producirse en la Catalunya central, el Prelitoral y también el Litoral de Barcelona y Tarragona, aunque no se prevén grosores importantes.

Ante esta situación, el Govern activará el plan Neucat para poder hacer seguimiento del episodio de nevadas, que se producirán de manera extensa y generalizada, pero también muy escampada a nivel del territorio.

CABALGATAS

Solé también ha alertado de que las nevadas coincidirán con un día de elevada movilidad dado el regreso de muchas familias de las vacaciones para presenciar las Cabalgatas de los Reyes Magos en muchas poblaciones.

De este modo, ha recomendado adelantar en la medida de lo posible la vuelta casa, ya que está previsto que el periodo de mayor incidencia sea el lunes por la mañana, lo que puede dificultar la conducción.

En caso de desplazamiento durante el episodio de nieve, ha recomendado priorizar las vías principales, así como ir bien equipados, con suficiente combustible y teléfono móvil cargado por si hace falta avisar de alguna situación de peligro.