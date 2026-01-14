La consejera de Hacienda de Ceuta reclama en el Consejo de Política Fiscal un trato específico

La vicepresidenta segunda de Ceuta y consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kissy Chandiramani, y la vicepresidenta económica del Gobierno, María Jesús Montero - CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

CEUTA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda de Ceuta y consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kissy Chandiramani, ha defendido hoy en el Consejo General de Política Fiscal y Financiera "un tratamiento diferenciado" de las ciudades autónomas en la reforma del Modelo de Financiación Autonómica.

Durante su intervención en la reunión presidida en Madrid por la vicepresidenta económica del Gobierno, María Jesús Montero, Chandiramani ha señalado que Ceuta "comparte el diagnóstico del Estado sobre los déficits estructurales del sistema vigente en términos de suficiencia, equidad y adecuación a las realidades territoriales".

La ministra "ha asegurado que se reconocerán las especificidades de los territorios no peninsulares, garantizando que sus singularidades sean tenidas en cuenta en el diseño final del sistema", según han informado desde la Ciudad Autónoma a través de un comunicado.

Kissy Chandiramani ha mostrado el apoyo de la Ciudad a los principios rectores recogidos en el documento base, como la suficiencia financiera, la población ajustada, la garantía de los servicios públicos fundamentales, la corresponsabilidad fiscal y la cohesión territorial.

"La singularidad de Ceuta es estructural y permanente, y se traduce en elevados costes fijos en la prestación de servicios públicos, una presión migratoria excepcional -especialmente en menores no acompañados-, severas limitaciones de escala y un régimen competencial híbrido que requiere un encaje financiero propio", ha recordado la consejera.

La vicepresidenta de la Ciudad ha insistido en que la equidad del nuevo modelo "debe medirse en función de la capacidad real de los territorios para prestar servicios públicos equivalentes, y no únicamente por criterios poblacionales o de capacidad tributaria".

Chandiramani ha detallado los factores diferenciales que caracterizan a Ceuta, "como su reducida dimensión territorial y de población, su condición de frontera exterior de la Unión Europea, los altos costes estructurales en servicios básicos, la elevada incidencia de exclusión social y desempleo, su Régimen Económico y Fiscal propio y la ausencia de capacidad normativa plena".

La consejera ha recalcado que estas singularidades "no constituyen privilegios, sino condicionantes objetivos que deben reflejarse adecuadamente en el sistema de financiación, al igual que ya se reconocen en documentos estratégicos del Estado como la Estrategia de Seguridad Nacional".

"El actual modelo no contempla adecuadamente la sobrecarga financiera derivada de la gestión migratoria, los costes asociados a la discontinuidad territorial, ni el esfuerzo presupuestario extraordinario en políticas sociales, educativas y de vivienda", ha puesto de relieve.

Ceuta considera "imprescindible" que el nuevo modelo reconozca expresamente a las dos ciudades autónomas "como una categoría diferenciada, incorpore factores correctores específicos en la población ajustada, garantice una suficiencia financiera real, estable y previsible, refleje los costes fijos estructurales y las necesidades sociales singulares, y articule un encaje coherente y actualizado del Régimen Económico y Fiscal".

Ha reclamado mecanismos de financiación específicos para educación, servicios sociales, atención a menores migrantes no acompañados y vivienda.