Detenido un hombre en Melilla por robar gasolina de camiones en un polígono industrial. - POLICÍA NACIONAL

MELILLA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Melilla a un individuo como presunto autor de un delito de robo con fuerza, tras ser sorprendido sustrayendo combustible de varios camiones estacionados en un polígono industrial de la ciudad.

Según ha informado un portavoz de la Jefatura Superior de Policía, la intervención se produjo tras una llamada al CIMACC-091 alertando de la presencia de una persona manipulando los depósitos de varios vehículos pesados en las inmediaciones de la estación de ITV, situada en el Polígono de las Margaritas. De inmediato, se desplazaron al lugar varios indicativos policiales.

A su llegada, los agentes comprobaron que varios camiones presentaban daños en los depósitos de combustible, con los tapones forzados y signos evidentes de extracción mediante la introducción de un tubo. En la zona se localizaron también varias garrafas con combustible, algunas de ellas completamente llenas.

Según el testimonio de un ciudadano que transitaba por el lugar, el sospechoso fue sorprendido manipulando los depósitos y, tras recriminarle su conducta, emprendió la huida a pie.

Gracias a la descripción facilitada y a la rápida actuación policial, los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) lograron localizar al individuo oculto en un callejón cercano, procediendo a su detención.

Las investigaciones posteriores permitieron determinar que al menos tres camiones resultaron afectados, con daños valorados en aproximadamente 3.000 euros, además de la sustracción de combustible. El detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde se instruyeron las correspondientes diligencias, para ser posteriormente puesto a disposición judicial.