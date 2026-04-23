Akkodis, nombrada líder en el informe Provider Lens Digital Engineering Services 2026 publicado por ISG

Akkodis, líder en el informe "Digital Engineering Services" - Grupo Adecco

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de abril de 2026. - ISG destaca las fortalezas líderes de Akkodis en ingeniería digital, operaciones inteligentes y modernización de plataformas en Europa y Estados Unidos

Akkodis, líder global en consultoría de ingeniería digital y parte del Grupo Adecco, ha sido nombrada "Líder" por Information Services Group (ISG) en los informes ISG Provider Lens™ Digital Engineering Services 2026, en reconocimiento a la solidez de la compañía en ámbitos clave de la ingeniería y la tecnología en Europa y Estados Unidos.



Akkodis ha obtenido la categoría de Líder en los siguientes cuadrantes:



• Diseño aumentado y servicios de I+D (Europa)



• Operaciones inteligentes y experiencias conectadas (Europa)



• Servicios integrados de plataformas y aplicaciones (Europa y EE. UU.)



Liderazgo en diseño aumentado y servicios de I+D

ISG destaca la experiencia de Akkodis en el desarrollo integral de productos de extremo a extremo, incluyendo arquitectura de sistemas, integración de Model-Based Systems Engineering (MBSE), cadenas de herramientas unificadas e ingeniería multidominio. Las metodologías de gemelo digital de la compañía permiten una profunda integración físico-digital para productos críticos en materia de seguridad. Al integrar la ingeniería y las cadenas de herramientas digitales, Akkodis acelera el desarrollo ágil de productos desde el concepto hasta la gestión de su ciclo de vida en los sectores de automoción, aeroespacial, ferroviario e industrial.



ISG también reconoce el liderazgo de Akkodis en la ingeniería de vehículos definidos por software (SDV), con capacidades que abarcan automatización hardware-in-the-loop (HIL), pipelines de telemetría, validación a escala cloud y analítica respaldada por IA. Esto se ha demostrado con éxito a través de la Akkodis SDV Academy, donde los clientes aceleran los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) y la verificación de SDV, al tiempo que abordan la escasez de talento en ingeniería. La experiencia en sistemas embebidos, fusión de sensores y software en tiempo real refuerza la posición de Akkodis en aplicaciones de movilidad, industriales y de defensa.



Impulsando operaciones inteligentes y experiencias conectadas

ISG reconoce a Akkodis por impulsar la inteligencia industrial y transformar las operaciones de fábrica y de misión crítica. A través de marcos de puesta en marcha inteligente, gemelos digitales y herramientas avanzadas de simulación, la empresa ayuda a los clientes a acelerar la planificación de fábricas digitales, reducir los riesgos de disposición de planta y mejorar la eficacia global de los equipos (OEE). Akkodis también apoya la calidad y el mantenimiento predictivos mediante detección acústica, IA basada en la física y diagnósticos basados en datos. Sus capacidades operativas (incluida la ingeniería de hardware robusto, la gestión del ciclo de vida over-the-air (OTA) y soluciones de salud de activos industriales) se han aplicado en diversos sectores y entornos con uso intensivo de activos que requieren fiabilidad, cumplimiento de la seguridad, resiliencia ambiental y continuidad a largo plazo.



Fortaleza en servicios integrados de plataforma y aplicaciones

Las soluciones digitales de Akkodis impulsan la ingeniería autónoma basada en IA, acelerando la validación, mejorando la calidad y permitiendo el cumplimiento "by design" a escala. En Europa, ISG destaca la Plataforma Unificada de IA de Akkodis, impulsada por AI-Core, junto con su profunda experiencia en arquitecturas cloud, híbridas y soberanas, incluidas AWS, Azure y despliegues soberanos, lo que ayuda a las organizaciones a equilibrar la agilidad con la seguridad, el cumplimiento normativo y los requisitos de residencia de datos.



En Estados Unidos, ISG señala el liderazgo de Akkodis en la modernización cloud native alineada con MACH. Sus marcos de desarrollo habilitados por IA incorporan inteligencia en los flujos de trabajo, acelerando la modernización y permitiendo experiencias digitales personalizadas. Los modelos DevSecOps, el cumplimiento "by design" y una plataforma AI Core segura y modular permiten a Akkodis ofrecer innovación escalable, cloud native y una integración flexible en los ecosistemas empresariales y de plataformas modernas.



"Nos enorgullece recibir este reconocimiento de ISG, que subraya la profundidad de la experiencia global de ingeniería digital de Akkodis y nuestra capacidad para combinar ingeniería impulsada por IA, plataformas agnósticas de la nube y cumplimiento ‘by design' a escala global para ayudar a los clientes a innovar con Akkodis Intelligence en entornos dinámicos y complejos", ha afirmado Jo Debecker, presidente y CEO de Akkodis.



Shirish Madhukar Kulkarni, analista principal de ISG, ha dicho: "Akkodis combina de forma única una profunda experiencia en ingeniería con gemelos digitales impulsados por IA y plataformas escalables para permitir una innovación de producto más rápida, operaciones resilientes y experiencias conectadas y basadas en datos". Srinivasan P N, analista sénior principal de ISG, ha añadido: "El liderazgo de Akkodis se basa en cuatro décadas de excelencia en ingeniería europea, donde la ingeniería de sistemas, la profundidad en validación y la innovación definida por software convergen a través de Akkodis Intelligence para ofrecer ingeniería digital fiable y habilitada por IA a escala".



Sobre Akkodis

Akkodis es una compañía global de consultoría en ingeniería digital líder en Smart Industry que impulsa la innovación y la aceleración de las organizaciones mediante la aplicación de tecnología para redefinir cómo se desarrollan, potencian y optimizan los procesos y los productos. Con una sólida experiencia en inteligencia artificial, datos, cloud, edge y software engineering, combinamos tecnología y talento para ofrecer soluciones integrales, desde la estrategia y la consultoría hasta el desarrollo de talento y la implementación. El compromiso con Akkodis Intelligence ayuda a las empresas a conectar el poder exponencial de la tecnología con el valor insustituible del pensamiento humano y la colaboración.



Como parte del Grupo Adecco y con sede en Suiza, Akkodis reúne a 40.000 ingenieros y consultores tecnológicos en más de 30 países, ofreciendo servicios de Consultoría, Talento, Soluciones y Academy. Con una visión transversal y una fuerte capacidad de ejecución, Akkodis permite a las organizaciones resolver retos complejos y avanzar hacia un mañana más sostenible e inteligente para todos. akkodis.com " LinkedIn " Instagram " Facebook " X



Sobre Grupo Adecco

El Grupo Adecco es la empresa líder mundial en gestión del talento. Su propósito es hacer que el futuro del trabajo funcione para todos. A través de sus tres unidades de negocio globales —Adecco, Akkodis y LHH—, presentes en 60 países, promueve la empleabilidad sostenible y a lo largo de toda la vida de las personas, ofrece soluciones de consultoría digital y de ingeniería que impulsan la transformación y ayuda a las organizaciones a optimizar sus plantillas. El Grupo Adecco lidera con el ejemplo y está firmemente comprometido con una cultura inclusiva, el fomento de la empleabilidad sostenible y el apoyo a economías y comunidades resilientes. Adecco Group AG tiene su sede en Zúrich, Suiza (ISIN: CH0012138605) y cotiza en la bolsa suiza SIX Swiss Exchange (ADEN). www.adeccogroup.com



Sobre ISG

ISG (Information Services Group) es una empresa líder global de investigación tecnológica y servicios de asesoramiento. Socio de confianza de más de 900 clientes, incluidos más de 75 de las 100 mayores empresas del mundo, ISG se compromete a ayudar a corporaciones, organizaciones del sector público y proveedores de servicios y tecnología a lograr la excelencia operativa y un crecimiento más rápido. La empresa está especializada en servicios de transformación digital, incluyendo automatización, nube y análisis de datos; asesoramiento en sourcing; servicios gestionados de gobierno y riesgos; servicios de operadores de red; diseño de estrategia y operaciones; gestión del cambio; inteligencia de mercado e investigación y análisis tecnológico. Fundada en 2006 y con sede en Stamford, Connecticut, ISG emplea a más de 1.600 profesionales preparados para lo digital que operan en más de 20 países, un equipo global conocido por su pensamiento innovador, influencia en el mercado, profunda experiencia sectorial y tecnológica, y capacidades de investigación y análisis de primer nivel basadas en los datos de mercado más completos del sector.



Para más información, visitar www.isg-one.com.







Contacto

Nombre contacto: Anne Friedrich

Descripción contacto: Vicepresidente sénior y director global de Comunicación de Akkodis

Teléfono de contacto: +4915174633470





Imágenes

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Pie de foto: Akkodis, líder en el informe "Digital Engineering Services"

Autor: Grupo Adecco